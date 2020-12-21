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aksam.com.tr
  • 21 Aralık 2020 Pazartesi 07:18
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Fenerbahçe'de Tisserand ısrarı Erol Bulut'un başını yaktı

Fenerbahçe'de Tisserand ısrarı Erol Bulut'un başını yaktı

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Süper Lig'de son 6 haftada 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kararları eleştiriliyor.

Süper Lig’de son 6 haftalık süreçte yaşanan sıkıntılı durum moralleri bozdu. Özellikle teknik direktör Erol Bulut’a yönelik eleştiriler arttı. Kadıköy yenilgileri ve Gaziantep deplasmanındaki mağlubiyetlerde Erol Bulut’un kadro tercihleri ve kararları öne çıkarıldı.

İşte adım adım sıkıntılar:

- Tanzanya Milli Takım’ına sakat olduğu için gitmeyen Samatta, kupada Sivas Belediye maçında sahaya sürüldü, daha büyük riske girildi.

-Jose Sosa belirsizliği çözülemedi. Beşiktaş ve Trabzonspor’da lider oyuncu olan Sosa, Fenerbahçe’de istikrarsız bir görüntü çizdi.

- Kupada Karacabey maçında rotasyona gidilmedi, Altay Bayındır en kritik süreçte kaybedildi.

-Savunmada istikrar kurulmadı. Bariz hatalar yapan Tisserand ısrarı yaktı.

-Beşiktaş derbisinde formda olan Serdar Aziz kesildi, Lemos hem performans olarak geriye gitti hem de sakatlığa verildi.

- Trabzonspor’da yıldızlaşan Novak kullanılamadı. Caner-Novak rotasyonu sağlıklı yapılamadı.

-Alanya’da 23 gol atan Cisse, Erol Bulut’un eski öğrencisi olmasına rağmen Fenerbahçe’de her hafta geriye gitti.

2 KUPA MAÇI 2 BÜYÜK KAYIP

Ligde gelen kötü sonuçlar sonra gözler kupada alınan kadro kararlarına çevrildi. İlk olarak Sivas Belediye’ye karşı beklenen rotasyon kullanılmadı. Özellikle Samatta’nın dinlendirilmeyip sahaya sürülmesi çok tartışıldı. Her ne kadar Samatta’nın oyundan alınması daha büyük bir sakatlığı önlese de lig maçlarında dinlendirilebileceği konuşuldu. Nitekim yıldız forvet en kritik anda Beşiktaş derbisini kaçırdı ve takım evinde 4-3 yenildi.

Karacabey Belediye maçında da benzer şekilde rotasyon uygulanmadı. Sezon başından beri oynayan Altay Bayındır dinlendirilmedi ve direkt kırmızı kart görerek ligdeki zorlu süreçte takımını yalnız bırakmadı. Harun’un da sakatlığı sonrası Oytun’la çıkılan Gaziantep deplasmanında 3-1’lik yenilgi geldi.

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