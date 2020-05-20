Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 25 aday

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni ismin belirlenme süreci uzadıkça, adayların sayısı da giderek artıyor. Yönetim sessiz sedasız teknik direktör belirleme çalışmalarını sürdürürken, gerek gazetelerde gerekse sosyal medyada yerlisiyle yabancısıyla onlarca teknik adamın ismi zikrediliyor.
Camia, Başkan Ali Koç’un basın toplantısındaki konuşmalarının satır aralarından bir ip ucu çıkartmaya çalışsa da son dönemde özellikle Hırvat Nenad Bjelica ve Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un ismi diğer teknik adamlara göre haberlerde daha sık geçiyor.
Başkan Ali Koç doneleri verdi
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerdeki divan toplantısında “Türkiye’yi veya bu coğrafyayı iyi bilen, 40-50 yaş arası isimler ile görüşüyoruz. Ekonomik yapımıza uyabilecek, rekabeti sağlayabilecek, değişik taktikleri deneyebilecek, cesur bir hoca arıyoruz” derken bu ifadeler Erol Bulut ve Bjelica ihtimallerini güçlendirmişti. Nitekim Bjelica da, Ali Koç ile üç kez görüştüğünü dile getirerek “Şartları konuştuk” demişti. Koç’un “Önceliğimiz sezon bitmeden gelmesiydi ama bu herkes için geçerli değil” sözleri de camia tarafından şu an Alanya’yı çalıştıran Erol Bulut’a teklif götürüleceği şeklinde algılanmıştı.
İŞTE ADI F.BAHÇE İLE GEÇENLER:
Erol Bulut
Tayfun Korkut
Murat Yakın
Okan Buruk
Abdullah Avcı
Aykut Kocaman
Hüseyin Eroğlu
Yalçın Koşukavak
Zlatko Dalic
Nenad Bjelica
Slaven Bilic
Niko Kovac
Ivan Leko
Joachim Löw
Christoph Daum
Roger Schmidt
Jorge Sampaoli
Leonardo Jardim
Rui Vitoria
Jorge Jesus
Quique Setien
Manuel Pellegrini
Ronald Koeman
Arthur Zico
Alex de Souza
(Hürriyet)
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