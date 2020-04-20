Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları! Kötü haber geldi...

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler takımın başına getirmeyi planladığı çalıştırıcı için yerli-yabancı birçok isimle temas halinde bulunuyor.
Ersun Yanal’dan önce temas kurulan ancak teklifi kabul etmeyen Laurent Blanc’ın tekrar gündeme geldiği iddia edilse de yönetimin bu yönde yeni bir girişimi yok. Fransız çalıştırıcının yüksek maaşı ve taleplerinin karşılanması mümkün değil.
Temasa geçilen bir diğer isim olan Zlatko Dalic’ten ise olumlu cevap gelmedi. Son Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı ile finale yükselen Dalic’in birçok talibi bulunuyordu. Ancak Hırvat çalıştırıcı şu an ülkesinden ayrılmayı düşünmüyor. Dinamo Zagreb ile geçen sene Fenerbahçe’ye karşı üstün bir performans ortaya koyan Nenad Bjelica ile ilgili iddialar da söz konusu.
Konuyla ilgili olarak Türkiye’den bazı menajerlerin başarılı teknik adamı aradığı ifade edilse de şu ana kadar Fenerbahçe’nin çalıştırıcı ile bir temas kurmadığı bildirildi.
Erol Bulut başta olmak üzere yurt içindeki adaylar belli olduğu için yönetim öncelikle yurt dışına ağırlık vermiş durumda. Bu nedenle buradan çıkacak sonuca göre hareket edilecek.
(Milliyet)
Simovic 35 yıllık Türk vatandaşlığı hayalinin gerçekleştiğini AKŞAM'a açıkladı... Galatasaray'ın 8 yılına damga vurmuş Karadağlı file bekçisi, “Geçen sene Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşı olarak adım Ergun Gürsoy oldu. Ergun abiyi çok seviyorum. Türkiye'de bana çok yardımcı oldu” dedi.
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Ergun Gürsoy: “Zoran Simovic'in ismimi kullanması çok güzel bir duygu. İyi çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Cumhurbaşkanı, Sırbistan ziyaretinde Simovic'e yakınlık göstermiş, sohbet etmişler. Bakan da konuya ilgi gösterdi. Sorun çözüldü.”
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.
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Fenerbahçe, gündemine aldığı Mauro Junior'un kasetlerini Alex de Souza'ya izlettirdi. Sarı-Lacivertlilerin efsanesi, 20 yaşındaki futbolcu için “Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. 20 yaşında ama yaşından çok olgun. Mutlaka alınmalı. Uzun yıllar hizmet eder” ifadelerini kullandı.