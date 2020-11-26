Fenerbahçe'de tek hedef Beşiktaş galibiyeti

Ali Koç döneminde Kadıköy'de Galatasaray ve Trabzonspor'a çok uzun bir aradan sonra kaybeden Fenerbahçe'nin elinde sadece Beşiktaş serisi kaldı! Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine 2005 yılından bu yana sahasında yenilmiyor.
BEŞİKTAŞ'I KORKUTAN RAKAM
Kartal bu sezon Süper Lig'de deplasmanda en çok gol yiyen takım durumunda. Siyah-Beyazlılar dış sahadaki 4 maçta kalesinde tam 10 gol gördü.
ÜST ÜSTE İKİ KEZ YENİLMEDİ
Evindeki son maçında Konya'ya 2-0 mağlup olan Fener'de ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sarı- Lacivertliler, Nisan 1993'ten bu yana sahasında üst üste iki yenilgi yaşamadı. Beşiktaş derbiyi kazanırsa 27 yıllık seri sona erecek.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bağırsak sıkıntısı yaşayan Perotti için adeta seferberlik ilan edildi. Fenerbahçe, Arjantinli yıldızı maça yetiştirmek için çabalıyor.
Galatasaray, devre arasında atağa kalkacak. Sarı-kırmızılı takımın gündeminde ise Ukraynalı futbolcu Yaremchuk var. Kariyerini Belçika'nın Gent ekibinde sürdüren deneyimli golcü için kulübünden bilgi alındı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir'i mağlup eden kadroyu Fenerbahçe karşısına da sürmek istiyor. Tecrübeli hoca, genç Rıdvan ile sakatlığı geçen ancak bireysel çalışmalarını sürdüren N'Sakala'nın tecrübesi arasında kararsız kaldı
Galatasaray, TFF'nin Covid-19 Sağlık Rehberi Programı'nı tartışmaya açtı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kritik maçın planını belirledi. Gol için 3 ayrı plan uygulayacak sarı-lacivertlilerde Atiba ve Aboubakar markaja alınacak.
Ferdi Kadıoğlu derbide Fenerbahçe'nin jokeri olacak. 21 yaşındaki futbolcu, kupa maçında yaptığı 2 asistle göz doldururken, performansıyla göreve hazır olduğunu gösterdi.