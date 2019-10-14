Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! İşte Yanal'ın yeni 11'i

Arnavutluk ile oynanan milli maçta kaburgası kırılan ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Emre Belözoğlu'nun durumu Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı.

Sahadaki maestrosunu kaybeden sarı-lacivertlilerde bu gelişmenin ardından Denizli deplasmanı stratejisinde tüm taşlar yerinden oynadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Emre'nin yokluğunda kadroda ciddi değişime gidecek.

Cuma gecesi New York'tan dönen Hasan Ali Kaldırım, sol bekte 11 başlayacak. Sakatlığı geçen bir başka isim olan Serdar Aziz, yine kadroya dahil edilecek isimler arasında. Jailson stoperden orta alana kaydırılacak. Brezilyalı, vatandaşı Gustavo ile görev yapacak

RODRİGUES'TEN UMUT YOK

Kanatlardan gelen haberler de olumsuz. Moses, Denizli deplasmanında yok. Garry Rodrigues henüz takımla idmanlara başlamadı ve her geçen gün oynama şansı azalıyor. Bu iki oyuncunun yokluğunda kanatlar yine orta alan oyuncularına emanet olacak. Ozan sağ kanatta, Tolga Ciğerci ise sol kanatta görev yapacak.

"VEDAT'A ŞAŞIRDIM"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, beINSports'a konuştu.

İşte satır başları:

"Emre Belözoğlu çok önemli kulüplerde yer almış, büyük bir futbolcu. Ben 32 yaşındayım. O benim için ayrı bir motivasyon. Vedat Muriqi'i görünce çok şaşırdım. Bu kadar iyi bir forvet olduğunu bilmiyordum. İyi yemek yaparım ama kendim için. Balık tutmayı çok seviyorum. Her gördüğümü yiyemiyorum ama Türk yemekleri inanılmaz."

(Sabah)