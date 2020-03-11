Fenerbahçe'de taktikler Emre Belözoğlu'ndan, motivasyon Volkan Demirel'den

Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları sürerken, teknik ekip arasında görev dağılımı yapıldı. Emre Belözoğlu, Zeki Murat Göle ile birlikte rakip analizi ve taktik konularıyla ilgileniyor. Volkan Demirel ise oyuncuları motive etme rolünü üstlenmiş durumda.

Fenerbahçe’de yönetim, takımı emanet edeceği yeni teknik direktör için yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu anki teknik ekip ise kendi aralarında görev dağılımı yaparak takımı yeniden ayağa kaldırmak için uğraşıyor.

Emre Belözoğlu ile antrenör Zeki Murat Göle, rakip analizi, teknik ve taktik konulara ağırlık verdi. Kaptan ve Zeki hoca, Konyaspor’un son haftalardaki maçlarını izleyerek 3 puanı getirecek stratejiyi belirlemek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe, Yeşil-Beyazlılar’ın duran toplardaki sıkıntısından faydalanmaya çalışacak.

30-45 arasına dikkat

Konyaspor, duran toplardan 6 gol yerken, Sarı-Lacivertli ekip özellikle Mehmet Ekici sonrası bu şekilde çok daha tehlikeli olmaya başladı. Emre Belözoğlu ve Zeki Murat Göle ayrıca Konyaspor’un ilk yarının son bölümlerinde gol yollarında çok daha etkili olduğuna dikkat çekip buna önlem almaya çalışacak.

Fenerbahçe’de Volkan Demirel, oyuncuları motive etme rolünü üstlenmiş durumda. Takımla toplantı üstüne toplantı yapan Demirel, “Konya maçı, ayağa kalkmamız için büyük fırsat” diye konuştu.

Fenerbahçe’deki 18 yıllık kalecilik macerasına sezon başında son veren Volkan Demirel, yola antrenör olarak devam ediyor. Genç çalıştırıcı, yeni kariyerinde henüz tecrübe kazanamadan zor bir sürecin içine girdi. 38 yaşındaki antrenör, mevcut teknik ekip içerisinde takımı motive etme rolünü üstlendi. Volkan Demirel, bu nedenle futbolcularla toplantı üstüne toplantı düzenliyor. Demirel, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine bir an önce son vermeleri gerektiğini anlatıyor.

‘İtici güç olur’

Genç antrenör, “Her kötü gidişin bir sonu vardır. Toparlanıp ayağa kalkmak için Konyaspor maçı iyi bir fırsat. Rakibin de acil puana ihtiyacı var. Ancak biz kendi futbolumuzu oynayıp, son ana kadar mücadele edersek deplasmandan istediğimiz sonuçla ayrılırız” ifadelerini kullandı.

Volkan, Konya’da alınacak galibiyetin sezonun kalanı için de itici güç olacağını sözlerine ekledi.

(Fanatik)