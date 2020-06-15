Fenerbahçe'de Tahir Karapınar ve oyuncular büyük söz verdi

Uzun süren aranın ardından Kayserispor galibiyetiyle hayat bulan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Yarı final ilk maçında 2-1 yenildiği Trabzonspor'u konuk edecek olan sarılacivertlilerde motivasyon konuşmaları başladı. Kanarya'nın sezon sonuna kadar takımın başına getirdiği Tahir Karapınar, dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda şu sözleri sarfetti: "Kısa sürede bana, uzun yıllardır burada çalışıyormuşum hissini yaşattınız. Öncelikle bunun için teşekkür ederim."
TAKIMDAN ZAFER SÖZÜ
"Kayserispor karşısında 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı başardık. Şimdi bu galibiyetleri istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Trabzonspor ile sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Sabırlı olup, kendi futbolumuzu oynayıp, avantajlı skoru elde edebiliriz. Oyun için sakin kalmalıyız, hakemle ve rakiple diyalogtan uzak durmalıyız. İnanıyorum, finale çıkan biz olacağız." Kaptan Emre ve diğer oyuncular da hocalarına söz verdi, "Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz" dedi.
(Fotomaç)
Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.
Fenerbahçe'nin yeni hocası, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Yarınki randevuda kazanan tarafın kendileri olacağını söyleyen Karapınar, “Finale çıkan biz olacağız” dedi. Kaptan Emre Belözoğlu ve diğer isimler, “Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz” sözü verdi.