  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:52
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar ve oyuncular büyük söz verdi

Fenerbahçe'de Tahir Karapınar ve oyuncular büyük söz verdi

Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni hocası, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Yarınki randevuda kazanan tarafın kendileri olacağını söyleyen Karapınar, “Finale çıkan biz olacağız” dedi. Kaptan Emre Belözoğlu ve diğer isimler, “Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz” sözü verdi.

Uzun süren aranın ardından Kayserispor galibiyetiyle hayat bulan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Yarı final ilk maçında 2-1 yenildiği Trabzonspor'u konuk edecek olan sarılacivertlilerde motivasyon konuşmaları başladı. Kanarya'nın sezon sonuna kadar takımın başına getirdiği Tahir Karapınar, dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda şu sözleri sarfetti: "Kısa sürede bana, uzun yıllardır burada çalışıyormuşum hissini yaşattınız. Öncelikle bunun için teşekkür ederim."

TAKIMDAN ZAFER SÖZÜ

"Kayserispor karşısında 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı başardık. Şimdi bu galibiyetleri istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Trabzonspor ile sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Sabırlı olup, kendi futbolumuzu oynayıp, avantajlı skoru elde edebiliriz. Oyun için sakin kalmalıyız, hakemle ve rakiple diyalogtan uzak durmalıyız. İnanıyorum, finale çıkan biz olacağız." Kaptan Emre ve diğer oyuncular da hocalarına söz verdi, "Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz" dedi.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Rıdvan Dilmen isyan etti: 1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı!

title

Fenerbahçe yıldızı kaptı! 3 yıllık anlaşma...

title

Fenerbahçe'de Simon Falette, Kayserispor maçında göze girdi

Muslera sakatlandı!

SPOR GÜNDEMİ

Obra, İstanbul'a geliyor! İmza...
Obra, İstanbul'a geliyor! İmza...

Obra, İstanbul'a geliyor! İmza...

Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.

'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim'
'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim'

'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim'

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'
'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko
Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko

Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko

Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.

Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi
Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi

Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi

Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.

Fenerbahçe'den şampiyonluk yemini
Fenerbahçe'den şampiyonluk yemini

Fenerbahçe'den şampiyonluk yemini

Fenerbahçe'nin yeni hocası, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Yarınki randevuda kazanan tarafın kendileri olacağını söyleyen Karapınar, “Finale çıkan biz olacağız” dedi. Kaptan Emre Belözoğlu ve diğer isimler, “Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz” sözü verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.