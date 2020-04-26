Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! İşte yeni hoca adayı...

Fenerbahçe yabancı bir teknik adamı göreve getirmenin planlarını yapıyor. Önemli birkaç çalıştırıcı ile temas kuruldu.

Fenerbahçe’de teknik adam arayışları birkaç cephede devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yabancı bir teknik adamı göreve getirmenin planlarını yapıyor. Mevcut şartlarda kulüp en iyi yabancı çalıştırıcıyı getirmek için çaba sarf ediyor. Avrupa ve dünya futbolunun kabul ettiği önemli birkaç çalıştırıcı ile temas kuruldu. Ancak ilk hedefe ulaşılamazsa bu sefer alternatif plan devreye girecek.

Sürpriz isim Razvan Lucescu

O ismin Razvan Lucescu olduğu belirlendi. Rumen teknik adamla ilgili hazırlanan rapor olumlu. Yapılan araştırmada 51 yaşındaki Lucescu için olumlu referanslar alındı. Ayrıca son yıllardaki başarıları ve çıkışı da yönetimi etkiledi.

Babası Türk futbolunu çok iyi biliyor

Babası Mircea Lucescu etkisi ile ülkemizi tanıması ve bilmesi de en büyük avantajı. Genel anlamda yönetim herkesin kabul ettiği bir teknik adamı getirmek için çaba harcasa da mali nedenlerden dolayı bunun olması zor.

Temasa geçildi

Bu nedenle B Planı olarak düşünülen Razvan Lucescu’nun takımın başına geçme ihtimali oldukça yüksek. Kendisiyle temasa geçen yönetim şu an için bekleyişini sürdürüyor.

Luce danışman olacak

Razvan Lucescu’nun göreve gelmesi durumunda babası Mircea Lucescu’nun da desteği söz konusu olacak. Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan A Milli Takım’ın eski teknik patronu yaşı sebebiyle artık antrenör olarak değil, danışman olarak çalışmayı planlıyor. Bu nedenle Razvan Lucescu göreve geldiği taktirde Mircea Lucescu’nun da katkısı ve yardımı gündeme gelecek.

6 kupa kaldırdı

Razvan Lucescu son olarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımında görev yaptı. Daha önce Yunanistan’da PAOK ve Xanthi ile Katar’ın El Jaish takımını çalıştıran Rumen hoca, ülkesinde ise Rapid Bükreş, Petrolul ve Brasov takımlarının başında yer aldı. İki kez Romanya kupasını kazanan Lucescu, iki kez de Yunanistan kupasını kaldırdı. PAOK’a tam 34 yıl sonra Yunanistan’da şampiyonluk sevinci yaşattı. Uluslararası arenada ise geçen yıl Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

(Milliyet)