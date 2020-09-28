Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Garry Rodrigues, elde kaldı

Fenerbahçe, göndermeye çalıştığı Garry Rodrigues'te hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.
Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Garry Rodrigues'in en ciddi talibi olan Olympiakos, kanat transferini İngiltere'den yapıyor.
Garry Rodrigues için yaklaşık 1 aydır devam eden görüşmelerinde sonuç alamayan Yunan kulübünün, Aston Villa'dan El Ghazi ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.
MENDES'İN ÖNERİSİYLE EL GHAZI
İngiltere'de fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Anwar El Ghazi'yi menajer Jorge Mendes'in önerisiyle değerlendirdiği belirtilen Olympiakos'un, futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi.
Aston Villa'nın Lille'den 9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fas asıllı Hollandalı oyuncu, İngiltere'de 79 maça çıktı ve 14 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
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Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta ile ilgili İngiliz ekibinin teknik direktörü Dean Smith'den çok konuşulacak açıklama geldi. Smith, Tanzanyalı golcünün Sarı-Lacivertlilere gönülsüzce gittiğini dile getirdi.
Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.