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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 18:55
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Garry Rodrigues, elde kaldı

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Garry Rodrigues, elde kaldı

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Fenerbahçe'nin elden çıkarmak için uğraş verdiği, maç kadrolarına dahi almadığı Garry Rodrigues'te sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Olympiakos'la görüşen ve Yunan devine imza atması beklenen Rodrigues, Olympiakos'la anlaşmaya varamadığı; bunun neticesinde Yunan ekibi, Aston Villa'dan El Ghazi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yeşil Burun Adalı futbolcunun, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalması hasebiyle de çok büyük ihtimalle sarı-lacivertlilerde kalacak.

Fenerbahçe, göndermeye çalıştığı Garry Rodrigues'te hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Garry Rodrigues'in en ciddi talibi olan Olympiakos, kanat transferini İngiltere'den yapıyor.

Garry Rodrigues için yaklaşık 1 aydır devam eden görüşmelerinde sonuç alamayan Yunan kulübünün, Aston Villa'dan El Ghazi ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

MENDES'İN ÖNERİSİYLE EL GHAZI

İngiltere'de fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Anwar El Ghazi'yi menajer Jorge Mendes'in önerisiyle değerlendirdiği belirtilen Olympiakos'un, futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi.

Aston Villa'nın Lille'den 9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fas asıllı Hollandalı oyuncu, İngiltere'de 79 maça çıktı ve 14 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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