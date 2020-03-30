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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 09:49
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 09:49

Fenerbahçe'de süpriz ayrılık! Sloukas, Olympiakos'a...

Fenerbahçe'de süpriz ayrılık! Sloukas, Olympiakos'a...

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Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas'a Olympiakos'un talip olduğu öğrenildi. Yunan kulübünün, bu transfer için sarı lacivertlilerin yaşadığı maddi sıkıntılardan faydalanacağı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın önümüzdeki sezon eski takımı Olympiakos'a dönebileceği iddia edildi.

Yunan fosonline.com'un haberine göre Olympiakos'un eski oyuncusunu yeniden takıma getirebilmek için görüşmeler yaptığı ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de yaşanan maddi sorunlardan yararlanacağı belirtildi.

Sloukas'ın geçen sezon sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzaladığı ancak sözleşmeye göre her sezonun sonunda belirli bir miktar ödeyerek takımdan ayrılabileceği bilgisi verilirken Sloukas'ın iyi anlaştığı koç Bartzokas ile yeniden çalışmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

Euroleague'de bu sezon 11.6 sayı ve 6.1 asist ortalaması tutturan Yunan oyuncu %42'lik şut isabet oranı yakalamıştı.

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