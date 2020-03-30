Fenerbahçe'de süpriz ayrılık! Sloukas, Olympiakos'a...

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın önümüzdeki sezon eski takımı Olympiakos'a dönebileceği iddia edildi.
Yunan fosonline.com'un haberine göre Olympiakos'un eski oyuncusunu yeniden takıma getirebilmek için görüşmeler yaptığı ve bunu yaparken de Fenerbahçe'de yaşanan maddi sorunlardan yararlanacağı belirtildi.
Sloukas'ın geçen sezon sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzaladığı ancak sözleşmeye göre her sezonun sonunda belirli bir miktar ödeyerek takımdan ayrılabileceği bilgisi verilirken Sloukas'ın iyi anlaştığı koç Bartzokas ile yeniden çalışmaya sıcak bakabileceği belirtildi.
Euroleague'de bu sezon 11.6 sayı ve 6.1 asist ortalaması tutturan Yunan oyuncu %42'lik şut isabet oranı yakalamıştı.
Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Robert Mak'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 4 büyükleri 4 ayda yapacaği ödemelerle terleyecek... Mart, nisan, mayıs ve haziranda G.Saray 24 milyon, F.Bahçe 20 milyon, Beşiktaş 16 milyon ve Trabzon ise 6,8 milyon euro civarında maaş ödemesi yapacak. Gelirleri yok olan 4 büyükler futbolcularıyla indirim konusunda masaya oturmayı planlıyor.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Türkiye'deki futbol tutkusunu anlattı: “Türkiye'de futbolla ilgili başka bir delilik seviyesi yaşanıyor. Onları seviyorum çünkü deliler! Bir Beşiktaş maçında bana bıçak attılar. Bozuk para yağmurlarını da unutamam.”
Geleceğe yatırım için de kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Slovenyalı stoper Dusan Stojinovic'in maçlarını televizyondan izledi. Alınması yönünde rapor verdi.
Fenerbahçe Göztepe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken stoper Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler Alper Potuk'u bu transfer için takasta kullanacak.
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 20 milyon Euro olarak belirledi. Kosovalı'nın satılma ihtimaline karşılık yerini doldurmak için de hazırlıklar başladı