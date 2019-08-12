  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:46
  • |
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:46

Fenerbahçe, Galatasaray'ın alamadığı Steven Nzonzi için devrede

Fenerbahçe, Galatasaray'ın alamadığı Steven Nzonzi için devrede

Paylaş

Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarına devam ederken İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Çizme basını, Roma'nın Fransız yıldızı Steven Nzonzi’yi Sarı-Lacivertlilere yazdı.

Roma'nın bir diğer yıldızı Kolarov'u da kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu ikna turlarına başladığı belirtildi.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ

Roma'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nzonzi, Fernando'nun ayrılığının ardından Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.

(Sporx)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Lille, Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı

title

Fenerbahçe, Kolarov'u bitiremezse Jaume Costa için girişimlere başlayacak

title

Cengiz Ünder'den 100 adet kurban bağışı

Galatasaraylılara Müjde! Falcao Transferini Bitirmek İçin Fransa´ya Gitti...

SPOR GÜNDEMİ

Transfer az önce resmen açıklandı
Transfer az önce resmen açıklandı

Transfer az önce resmen açıklandı

Fransa Lig 1 ekibi Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Cimbom alamadı Fener işi bitiriyor
Cimbom alamadı Fener işi bitiriyor

Cimbom alamadı Fener işi bitiriyor

Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarına devam ederken İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Çizme basını, Roma'nın Fransız yıldızı Steven Nzonzi’yi Sarı-Lacivertlilere yazdı.

UEFA, Okan Buruk ve Chedjou'ya acımadı
UEFA, Okan Buruk ve Chedjou'ya acımadı

UEFA, Okan Buruk ve Chedjou'ya acımadı

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının sonunda kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı.

Kolarov olmadı yeni sol bek İspanya'dan!
Kolarov olmadı yeni sol bek İspanya'dan!

Kolarov olmadı yeni sol bek İspanya'dan!

Sol bek transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim dahil oldu.

Galatasaray'ın Monaco kabusu! Bu kez Falcao değil...
Galatasaray'ın Monaco kabusu! Bu kez Falcao değil...

Galatasaray'ın Monaco kabusu! Bu kez Falcao değil...

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Monaco, eski oyuncusu Tiemoue Bakayoko için devreye girdi.

Eski öğrencisini Beşiktaş'a alıyor
Eski öğrencisini Beşiktaş'a alıyor

Eski öğrencisini Beşiktaş'a alıyor

Beşiktaş, kaleye, forvete ve hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda kale için, Abdullah Avcı’nın eski öğrencisi Volkan Babacan ismi ön plana çıktı.

Fatih Terim'in ardından Galatasaray'a bir şok daha
Fatih Terim'in ardından Galatasaray'a bir şok daha

Fatih Terim'in ardından Galatasaray'a bir şok daha

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı takımın yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli'nin ameliyat olduğu açıklandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.