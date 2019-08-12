Fenerbahçe, Galatasaray'ın alamadığı Steven Nzonzi için devrede

Roma'nın bir diğer yıldızı Kolarov'u da kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu ikna turlarına başladığı belirtildi.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ
Roma'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nzonzi, Fernando'nun ayrılığının ardından Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.
(Sporx)
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Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarına devam ederken İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Çizme basını, Roma'nın Fransız yıldızı Steven Nzonzi’yi Sarı-Lacivertlilere yazdı.
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