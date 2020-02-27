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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 16:22
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 16:39

Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı!

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Galatasaray'a 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup olan Fenerbahçe'de derbinin etkileri devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın 3-1'lik galibiyetiyle biten karşılaşmanın sonrasında Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı. İşte detaylar...

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray derbisi itirafı geldi! 3-1 kaybedilen ve uzun süren Kadıköy'deki yenilmezlik serisi son bulan sarı-lacivertli takımda futbolcular, Galatasaray'ın maça çok iyi hazırlandıklarını dile getirdiler.

SON 3 SAAT KALAYA KADAR KADRO NET DEĞİLDİ!

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray derbisinin başlamasına son 3 saat kalaya kadar kanatlarda oynayacak isimler konusunda kararını vermemişti.

TOLGA TERCİHİ FUTBOLCULARI YANILTTI 

Fenerbahçeli futbolcular hafta içindeki idmanların ardından sol kanatta Deniz Türüç'ün oynamasını beklerken, Ersun Yanal'ın o mevkide Tolga Ciğerci'yi oynatması takım psikolojisine yansıdı. Takımdaki futbolcular bu hamleden sonra bu kadar defansif bir kadro çıktığımıza göre ilk amacımız yenilmemek düşüncesini ortaya çıkarttı.

DERBİ ÖNCESİ HİÇ ÖZEL HAZIRLIK YAPILMADI

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Ersun Yanal, hiç özel hazırlık yaptırmadı. Deneyimli teknik adam, motivasyon konuşmasına dahi gerek görmedi, "Ne yapman gerektiğini biliyorsun", "Sorumluluk sende" gibi cümlelerle öğrencilerini sahaya yolladı!

GALATASARAY ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ 

Diğer tarafta Fatih Terim, her oyuncusuna kendi dilinde neler yapmaları gerektiğini anlatan mektuplar hazırladı. Bunun etkisi daha ilk dakikada görüldü. Maçta etkisiz kalan Fenerbahçeli futbolcular, bu durum için "Adamlar çok iyi hazırlanmış! Tüm açıklarımızı biliyorlardı" yorumunu yaptı.

KEŞKE EMRE AĞABEY OLSAYDI 

Maçta futbolcular arasında iletişim sıkıntıları yaşandı. Galatasaray, savunma arkasına rahatlıkla sarkıp atak üstüne atak yaptı. Geride oynayan oyuncular, özellikle 1-0 öne geçtikten sonra hücumdaki arkadaşlarına sık sık, "Baskı yapmayın, sahamızda bekleyip pozisyon vermeyelim" diye bağırdı. Ancak ileri hattakiler ise tersine, arkadaşlarını pres yapmaya çağırdı. Maç sonrası herkesin ortak düşüncesi, "Keşke Emre ağabey (Belözoğlu) olsaydı. O hepimizi yönlendiriyordu. Yokluğunda iletişim sorunu yaşadık" oldu.

(Milliyet)

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