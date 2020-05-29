Fenerbahçe'de son yolcu Hasan Ali

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.

AKŞAM / Şafak GÖZMEN

EMRE Belözoğlu’nun sportif direktörlüğünde yeni sezon planlarını uygulamaya koyan Fenerbahçe, bir tecrübeli oyuncuyla daha yollarını ayırıyor. Sağ bekte görev yapan Şilili Isla ile vedalaşan Kanarya, Hasan Ali Kaldırım ile de yola devam etmeme kararı aldı. Emre Belözoğlu’nun görüşü doğrultusunda yapılan planlamada Hasan Ali’ye yer olmadığı, kendisine bildirildi. Sakatlığı geçen Hasan Ali’nin kalan maçlarda da görev alması beklenmiyor. Tecrübeli oyuncunun 30 Haziran itibarıyla kulüple ilişkilerinin kesileceği ve bu sürede kendisine yeni bir takım bulması gerektiği de bildirildi. Hasan Ali’nin yokluğunda bu bölgede Nabil Dirar’ın görev yapmaya devam etmesi bekleniyor. Yedek olarak da genç takımda sol bek oynayanlardan birinin A takım kadrosuna alınması gündemde.

HEDEF YENİDEN MİLLİ FORMA

Milli Takım’ın da sol bekinde görev yapan ve özellikle Fransa maçındaki performansıyla göz dolduran Hasan Ali Kaldırım, daha sonra sakatlandığı için sezonun bir bölümünü kaçırdı. Bu yıl Fenerbahçe formasıyla ligde 11, kupada ise 1 karşılaşmada göre alan Hasan Ali’ye teklifler de olduğu öğrenildi. 13 Aralık 2019’da ayağından sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, 11 maçı kaçırdı ancak daha sonra iyileşerek yeniden formasına kavuştu. Yurt içi ve yurt dışından birçok kulüpten teklifler alan Hasan Ali Kaldırım’ın tercihini sunulacak ekonomik şartlar da belirleyecek. Galatasaray ve Medipol Başakşehir’den de teklifler olduğu söylenen tecrübeli oyuncu, yedek kalmayacağı bir takıma gitmek ve 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda milli formayı yeniden giymek istiyor.