  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de son karar Papiss Cisse

Fenerbahçe'de son karar Papiss Cisse

Paylaş

AKŞAM

Forvet bölgesine Samatta'yı alan F.Bahçe, ikinci tercihini de Papiss Cisse'den yana kullandı. Oyuncu ve menajeri müzakere için İstanbul'a geldi. Görüşmeler sorunsuz ilerledi. 1+1 yıllık mukavele konusunda anlaşma sağlandı.

Sezona santrforsuz başlayan Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Samatta’yı kadrosuna katarak bu alandaki sıkıntısını giderme yolunda ilk adımı atmıştı. Sarı-Lacivertliler şimdi de ikinci bombayı, Süper Lig’i yakından tanıyan bir golcüyü alarak patlattı. Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için hem tecrübeli hem de Süper Lig’i tecrübe etmiş oyuncularla anlaşan Fenerbahçe, Papiss Cisse transferiyle birlikte önemli bir adım da atmış oldu. Geçen sezon Alanyaspor forması giyen ve çok başarılı bir dönem geçiren Cisse’nin menajeri ve kendisi İstanbul’a geldi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Alanyaspor’da 65 maça çıkan ve 42 gol atıp, 3 de asist yapan Cisse, geçen sezon 24 gol atan TS’li Sörloth’un ardından 22 golle krallık yarışmasında ikinci olmuştu.

SENELİK 1 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun yürüttüğü transfer görüşmelerinde herhangi bir problem çıkmadı. Oyuncuyla bir telefon görüşmesi yapan Belözoğlu, hem Cisse’yi hem de menajerini İstanbul’a getirdi. Bonservisi elinde bulunan Senegalli oyuncunun senelik 1 milyon euro garanti para alacağı konuşuluyor. 35 yaşındaki yıldız daha önce Fransa, Almanya ve İngiltere tecrübesi yaşadı. Cisse, “F.Bahçe ile görüşmeye geldim, Erol Bulut ile çalışmayı çok isterim ama şu an anlaşma yok. Sezon öncesi kamp yapmamamın bir önemi yok. F.Bahçe’de oynamayı kim istemez” dese de anlaşma sağlandığı kaydedildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...'
Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...'

Fatih Terim: 'Şampiyonlar Ligi rakibi gibi...'

Ryan Babel: 'Çok zor bir maç bizi bekliyor'
Ryan Babel: 'Çok zor bir maç bizi bekliyor'

Ryan Babel: 'Çok zor bir maç bizi bekliyor'

Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu
Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu

Fenerbahçe Ze Luis transferinde noktayı koydu

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Papiss Cisse İstanbul'a geldi! Hedef Fenerbahçe...
Papiss Cisse İstanbul'a geldi! Hedef Fenerbahçe...

Papiss Cisse İstanbul'a geldi! Hedef Fenerbahçe...

Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Kupa canavarı Bayerm Münih yine şov yaptı
Kupa canavarı Bayerm Münih yine şov yaptı

Kupa canavarı Bayerm Münih yine şov yaptı

Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürdü.

Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor
Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor

Fener asıl transferini sona saklamış! 19 maçta 14 gol, 17 asistle oynuyor

Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.

G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti
G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti

G.Saray'ın baskısına daha fazla dayanamadı ve teklifi kabul etti

Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.

Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor
Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor

Frey sonrası bir yolcu daha! Resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.

Inter'den Benevento'ya gol yağmuru
Inter'den Benevento'ya gol yağmuru

Inter'den Benevento'ya gol yağmuru

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Benevento'ya konuk oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.