Fenerbahçe'de son karar Papiss Cisse

AKŞAM

Forvet bölgesine Samatta'yı alan F.Bahçe, ikinci tercihini de Papiss Cisse'den yana kullandı. Oyuncu ve menajeri müzakere için İstanbul'a geldi. Görüşmeler sorunsuz ilerledi. 1+1 yıllık mukavele konusunda anlaşma sağlandı.

Sezona santrforsuz başlayan Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Samatta’yı kadrosuna katarak bu alandaki sıkıntısını giderme yolunda ilk adımı atmıştı. Sarı-Lacivertliler şimdi de ikinci bombayı, Süper Lig’i yakından tanıyan bir golcüyü alarak patlattı. Bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşabilmek için hem tecrübeli hem de Süper Lig’i tecrübe etmiş oyuncularla anlaşan Fenerbahçe, Papiss Cisse transferiyle birlikte önemli bir adım da atmış oldu. Geçen sezon Alanyaspor forması giyen ve çok başarılı bir dönem geçiren Cisse’nin menajeri ve kendisi İstanbul’a geldi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Alanyaspor’da 65 maça çıkan ve 42 gol atıp, 3 de asist yapan Cisse, geçen sezon 24 gol atan TS’li Sörloth’un ardından 22 golle krallık yarışmasında ikinci olmuştu.

SENELİK 1 MİLYON EURO ALACAK

Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun yürüttüğü transfer görüşmelerinde herhangi bir problem çıkmadı. Oyuncuyla bir telefon görüşmesi yapan Belözoğlu, hem Cisse’yi hem de menajerini İstanbul’a getirdi. Bonservisi elinde bulunan Senegalli oyuncunun senelik 1 milyon euro garanti para alacağı konuşuluyor. 35 yaşındaki yıldız daha önce Fransa, Almanya ve İngiltere tecrübesi yaşadı. Cisse, “F.Bahçe ile görüşmeye geldim, Erol Bulut ile çalışmayı çok isterim ama şu an anlaşma yok. Sezon öncesi kamp yapmamamın bir önemi yok. F.Bahçe’de oynamayı kim istemez” dese de anlaşma sağlandığı kaydedildi.

