Fenerbahçe'de sol şeride Ramirez

AKŞAM
YILLARDIR sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalara erken başlamıştı. Ancak bu kez de koronavirüs salgını patlak verdi. Dünya futbolu şu anda duraklama dönemine girerken transfer girişimleri de askıya alındı. Fakat Güney Amerika basını, Fenerbahçe’nin Rus ekibi Krasnodar’da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Cristian Ramirez için girişimde bulunduğunu yazdı.
Geçtiğimiz yıllarda da Ramirez’in adı Sarı-Lacivertliler’le anılmış ancak bir türlü mutlu sona ulaşılamamıştı. İki kulüp arasında görüşmeler salgın sebebiyle askıya alınmadan önce Ramirez’in Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Koronavirüs belası biter bitmez yetkililer yeniden bir araya gelecek.
Ramirez’in piyasa değeri 7.5 milyon euro... 1.74 boyundaki futbolcu, 21 kez Ekvador Milli Takımı’nın formasını giydi
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.
Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'in 17 yaşındaki genç yeteneği Adil Aouchiche'nin transferi için devreye girdiği iddia edildi.
İngiltere'nin Derby County takımı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu ancak Ferdi'nin bonservis bedelini duyan İngilizler geri adım attı.
Galatasaray, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan futbolcuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Selçuk İnan, Nagatomo ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak. Mariano ve Ryan Donk'la ilgili karar ise ligin durumuna göre verilecek.