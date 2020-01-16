  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 11:10
  • |
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 11:13

Fenerbahçe'de şok gelişme! Bir tarih kapanıyor

Fenerbahçe'de şok gelişme! Bir tarih kapanıyor

Paylaş

Fenerbahçe Dergisi basılı olarak son kez yayımlanacak... “Best Of” sayısı olacak.

İşte o duyuru:

FENERBAHÇE DERGİSİ OKUYUCULARININ KARŞISINA SON KEZ VE ÇOK ÖZEL İÇERİKLERLE ÇIKIYOR…

2003 Şubat ayından bu yana aralıksız olarak her ay yayınlanmaya devam eden Fenerbahçe Dergisi Şubat ayı sonunda yayımlanacak Best Of sayısı ile basılı olarak son kez okuyucusu ile buluşacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün son 17 yılına basılı yayın organı olarak tanıklık eden Fenerbahçe Dergisi, son sayısında “Bir Fenerbahçe Almanağı” olma özelliğini taşıyacak.

Fenerbahçe Dergisi bu sayıda birçok efsanemizi tekrar anacak, kulüp tarihinin farklı branşlarından unutulmaz maçlarını özel fotoğraflar ve bilgilerle son kez okuyucuları ile paylaşacak. Her Fenerbahçelinin kütüphanesinde olması gereken bu sayı, genç kuşaklara da Fenerbahçe’yi anlatan bir eser olarak kalacak. Arkasında bıraktığı 17 yılda yaşananların canlı tanığı olan Fenerbahçe Dergisi arşivinden en özel kareleri kamuoyuyla buluşturacak.

Sizleri de bu değerli anının bir parçası olarak görmekten mutluluk duyacağız.

Best Of sayımızda yer almak için ekte bulunan teklifimizi incelemenizi ve bizimle irtibata geçmenizi heyecanla bekliyoruz

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hes Kablo Kayserispor, Mario Situm ile sözleşme imzaladı

title

Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp birden talip oldu

title

Hes Kablo Kayserispor, Oğuzhan Çapar'ı kadrosuna kattı

Son Dakika! Ricardo Rodriguez Transferinde Fenerbahçe Gelişmesi

SPOR GÜNDEMİ

2. transfer resmen açıklandı: Oyuncum Fenerbahçe'yle anlaştı
2. transfer resmen açıklandı: Oyuncum Fenerbahçe'yle anlaştı

2. transfer resmen açıklandı: Oyuncum Fenerbahçe'yle anlaştı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç forvet Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.

Ve Arda Turan Galatasaray'da
Ve Arda Turan Galatasaray'da

Ve Arda Turan Galatasaray'da

Başakşehir'le yollarını ayıran ve Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Arda Turan Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

Kadro dışı bırakıldı, anında 4 talibi çıktı
Kadro dışı bırakıldı, anında 4 talibi çıktı

Kadro dışı bırakıldı, anında 4 talibi çıktı

Kayserispor'da an itibariyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp talip oldu.

2 İngiliz istedi Fenerbahçe 'yok' dedi
2 İngiliz istedi Fenerbahçe 'yok' dedi

2 İngiliz istedi Fenerbahçe 'yok' dedi

Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.

Kayserispor'dan sürpriz karar
Kayserispor'dan sürpriz karar

Kayserispor'dan sürpriz karar

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.

Nihat Özdemir dev zirvenin detaylarını AKŞAM'a açıkladı
Nihat Özdemir dev zirvenin detaylarını AKŞAM'a açıkladı

Nihat Özdemir dev zirvenin detaylarını AKŞAM'a açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.

Ünal Karaman sürprizi! Süper Lig ekibi talip oldu
Ünal Karaman sürprizi! Süper Lig ekibi talip oldu

Ünal Karaman sürprizi! Süper Lig ekibi talip oldu

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.