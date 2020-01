Fenerbahçe'de şok gelişme! Bir tarih kapanıyor

Fenerbahçe Dergisi basılı olarak son kez yayımlanacak... “Best Of” sayısı olacak.

İşte o duyuru:

FENERBAHÇE DERGİSİ OKUYUCULARININ KARŞISINA SON KEZ VE ÇOK ÖZEL İÇERİKLERLE ÇIKIYOR

2003 Şubat ayından bu yana aralıksız olarak her ay yayınlanmaya devam eden Fenerbahçe Dergisi Şubat ayı sonunda yayımlanacak Best Of sayısı ile basılı olarak son kez okuyucusu ile buluşacak. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün son 17 yılına basılı yayın organı olarak tanıklık eden Fenerbahçe Dergisi, son sayısında “Bir Fenerbahçe Almanağı” olma özelliğini taşıyacak.

Fenerbahçe Dergisi bu sayıda birçok efsanemizi tekrar anacak, kulüp tarihinin farklı branşlarından unutulmaz maçlarını özel fotoğraflar ve bilgilerle son kez okuyucuları ile paylaşacak. Her Fenerbahçelinin kütüphanesinde olması gereken bu sayı, genç kuşaklara da Fenerbahçe’yi anlatan bir eser olarak kalacak. Arkasında bıraktığı 17 yılda yaşananların canlı tanığı olan Fenerbahçe Dergisi arşivinden en özel kareleri kamuoyuyla buluşturacak.

Sizleri de bu değerli anının bir parçası olarak görmekten mutluluk duyacağız.

Best Of sayımızda yer almak için ekte bulunan teklifimizi incelemenizi ve bizimle irtibata geçmenizi heyecanla bekliyoruz