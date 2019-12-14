Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 3 eksik

Fenerbahçe'de Sivasspor ile oynanacak kritik maç öncesi 2 futbolcu, son antrenmanın ardından kamp kadrosuna alınmadı.

Sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım, Sivasspor maçı kafilesinde yer almadı.

Ayrıca sakatlığı bulunan Victor Moses da kamp kafilesine dahil edilmedi.

FENERBAHÇE, SİVASSPOR'A 8 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, 15 Aralık Pazar günü yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 26 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 61 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka 0-0 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.