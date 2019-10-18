Fenerbahçe'de sevindiren gelişme! Max Kruse ve Emre Belözoğlu takımla çalıştı

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde hafta arasında idmanlarda yer almayan Max Kruse ile Emre Belözoğlu'ndan iyi haber geldi. Öte yandan grip olduğu için idmanlara katılamayan Harun Tekin de bu sabah antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Grip olan kaleci Harun ile Kruse ve Emre Belözoğlu da antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Denizlispor hazırlıkları sürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

KRUSE ZOR, EMRE KADRODA YER ALABİLİR

Sarı laciverlilerde kasığında ağrı şikayeti olan Max Kruse'un Denizlispor maçında oynama ihtimali düşük görünüyor. Emre Belözoğlu'nun ise kaburgasında kırık çıkmadığı ve çatlak oluştuğu bu nedenle durumunun beklenenden iyi olduğu ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun Denizlispor maçının kafilesinde yer alması ancak maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.