Fenerbahçe'de seri sonu! Deplasman da kara bulutlu...

Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarısını Gaziantep FK karşısında sürdüremedi.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada deplasmanda 7 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı, 1'inde ise yenildi.

Ligde Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

Fenerbahçe, ayrıca bu seneki deplasman maçlarında da son 4 maçını kazanarak galibiyet serisi elde etmişti. Ancak Gaziantep karşısında aldığı 3-1 sonuçla bu seri son buldu.