Fenerbahçe'de seri sonu! Deplasman da kara bulutlu...

Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarısını Gaziantep FK karşısında sürdüremedi.
Süper Lig'de geride kalan 13 haftada deplasmanda 7 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 5'ini kazanıp, 1'inde berabere kaldı, 1'inde ise yenildi.
Ligde Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.
Fenerbahçe, ayrıca bu seneki deplasman maçlarında da son 4 maçını kazanarak galibiyet serisi elde etmişti. Ancak Gaziantep karşısında aldığı 3-1 sonuçla bu seri son buldu.
Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eksiklerin takıma katılmasıyla daha üretken olduklarını belirtti.
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