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  • Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Zanka ve Dirar'ın kaderi bugün belli oluyor
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 10:00
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Zanka ve Dirar'ın kaderi bugün belli oluyor

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Zanka ve Dirar'ın kaderi bugün belli oluyor

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Zanka ve Nabil Dirar'la ilgili karar günü.

Bir yandan kadrosuna yeni yıldızları katmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da düşünmediği oyuncularla yollarını bir şekilde ayırmaya çalışıyor. Transferin son gününde geleceklerin yanı sıra gündemi, takımda düşünülmedikleri konuşulan Nabil Dirar, Garry Rodrigues, Zanka ve Serdar Aziz’in durumları oluşturacak.

Erol Bulut’un planlarında olmayan bu 4 ismin yanına başka oyuncuların da eklenebileceği konuşulurken, neler olacağı bugün artık kesinlik kazanacak.

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