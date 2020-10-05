Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Zanka ve Dirar'ın kaderi bugün belli oluyor

Bir yandan kadrosuna yeni yıldızları katmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da düşünmediği oyuncularla yollarını bir şekilde ayırmaya çalışıyor. Transferin son gününde geleceklerin yanı sıra gündemi, takımda düşünülmedikleri konuşulan Nabil Dirar, Garry Rodrigues, Zanka ve Serdar Aziz’in durumları oluşturacak.
Erol Bulut’un planlarında olmayan bu 4 ismin yanına başka oyuncuların da eklenebileceği konuşulurken, neler olacağı bugün artık kesinlik kazanacak.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
Fenerbahçe bu sezon da kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçta Mbaye Diagne'nin performansı Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Zanka ve Nabil Dirar'la ilgili karar günü.
Yaklaşık 40 günlük uğraş sonunda transferi gerçekleştirilen Brezilyalı stoperin, Palmeiras ile yapılan görüşmelerde Trabzonspor'dan yana tavır alması ile iş bitti.