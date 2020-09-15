Fenerbahçe'de savunmanın yeni lideri Marcel Tisserand

Marcel Tisserand'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, defans hattını güçlendirdi. Almanya'nın Wolfsburg takımından getirilen Tisserand, ülkesi Kongo'da ve Fransa'da büyük ilgi topladı.
Kongo'da milli takım kaptanı olan 28 yaşındaki stoper, aynı zamanda 'Savunma Bakanı' lakabı taşıyor. Türkiye'de forma giyen vatandaşları Galatasaray'lı Luyindama ve Beşiktaş'lı N'Sakala ile de görüşmeler yapan deneyimli savunmacı, olumlu görüş alınca Türkiye'yi tercih etti. Yaklaşık 3 haftadır devam eden transfer görüşmelerinin ardından Tisserand'ın 4 yıllık sözleşme yapacağı ve yıllık 1.8 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.
1.90 boyundaki Tisserand'ın her iki ayağını kullanabildiği hatta Fransa kariyerinde zaman zaman sol bek bile oynadığı aktarıldı.
Sert bir futbolcu olan Kongolu yıldız, hava toplarında da çok etkili. Marcel Tisserand, Wolfsburg ile 3 yılda 41 lig maçına çıkıp 2 gol attı, 2 asist yaptı.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında formayı Tolga Ciğerci'ye kaptıran ve adı Beşiktaş'la takas dedikodularına da karışan Ozan Tufan, menajeri aracılığıyla kulüp arayışına başladı. 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl önce kapısından döndüğü İngiltere Premier Lig hedefine bu kez ulaşmayı arzuluyor. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın alternatifini bulmadan oyuncuyu göndermek istemiyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, fizik olarak güçlendi. Bodrum'da tatil yapan ve tamamen futbola odaklanan Falcao, Diagne ve Arda'nın takıma dönmesinden de olumlu etkilendi.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.
Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karşılaşmayı evinde televizyondan izleyen Beşiktaş'ın teknik patronu maçta her şeyin hesapladığı gibi gittiğini söyledi, “Topu rakibe bırakıp, kendi planımızı uyguladık ve kazandık. Eksiklerimizi giderdiğimiz zaman çok daha güçlü bir takım olacağız” dedi.
Fenerbahçe, tek stoperle kaldığı ve şampiyonluğu kaybettiği 2019-20 sezonunun ardından yeni dönemde savunmasını iyi kurdu. Tisserand ve Lemos gibi takviyelerin yanında Serdar, Sadık ve Zanka ile alternatifler oluştu.
Vedat Muriqi'nin ayrılması ve Frey'in de gönderilecekler listesinde olması Fenerbahçe'yi iki forvet transferine zorluyor…