Fenerbahçe'de savunma seferberliği başladı

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması kapsamında yönetimin kadro yapılanmasında ilk işi ‘savunma hattı’ olacak.Özellikle bu sezon başta sol bek olmak üzere defans hattında yaşanan eksikler, zirve yarışından kopması olarak gösterildi. Bu nedenle eldeki mevcut kaynağın yarısından fazlası savunmaya yönelik harcanacak.
Savunma bekleri ve stoperler dahil en az 4 takviye yapılması, hatta duruma göre bu sayının 5’e çıkması bekleniyor. İşte bölge bölge son durum:
SOL BEK:
Kadrodaki tek sol bek Hasan Ali Kaldırım. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Fenerbahçe ilk olarak Hasan Ali ile görüşecek. Ekonomik anlamda beklenen anlaşma sağlanırsa yıldız oyuncu kalacak ve yanına bir transfer daha yapılacak. Novak ismi son dönemde öne çıkıyor. Caner Erkin de alternatif...
STOPER:
Mevcut kadroda TFF’ye kayıtlı iki isim var: Serdar Aziz ve Falette. Bu sezon listede bulunmayan Sadık 6 aylık bir sakatlıktan çıkıyor. Yeni sezonda durumu izlenecek. Falette’nin kira sözleşmesi bitecek ve E.Frankfurt bonservisiyle satmak istiyor. Oyuncu kalmaya sıcak bakıyor. Serdar Aziz şu an savunma hattının en iyi ve en formda ismi. Duruma göre Falette’nin devam etmesi ile birlikte bir stoper transferi daha düşünülüyor.
SAĞ BEK:
Sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla ayrılmak istiyor. Riva’daki kampta bile yer almadı. Güney Amerika’ya dönmek isteyen Isla’nın alternatifi 34 yaşındaki Nabil Dirar ile bu sezon ligde şans bulamayan Murat Sağlam yer alıyor. Sezon bitiminde en az bir yeni sağ bek ismi gündeme gelecek. Gökhan Gönül adı öne çıkıyor.
(Milliyet)
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