  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 08:55
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de savunma problemi bitecek! O geliyor...

Fenerbahçe'de savunma problemi bitecek! O geliyor...

Paylaş

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Sarı lacivertli takımda öncelik stoper transferi. Kanarya, Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Subotic'i gündemine aldı.

Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra stopere Diago Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Adil Rami, Zanka ve Falette'i transfer etmesine rağmen savunma krizini çözemeyen Fenerbahçe, tecrübeli bir isme göz dikti.

Alınan 6 oyuncudan verim alamayınca stoperde Jailson'u oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezonda işi sağlama almak istiyor.

Kanarya'nın hedefindeki ismi Fotomaç ortaya çıkardı. Sarı-lacivertli takımın, şu anda Union Berlin forması giyen Borussia Dortmund'un eski yıldızı Neven Subotiç'i transfer gündemine aldığı dile getirildi.

DORTMUND'UN GEÇİLMEZ STOPERİYDİ

Savunmayı organize edebilecek, lider karakterli bir oyuncu arayan Kanarya'nın, uluslararası tecrübesi hayli yüksek olan 31 yaşındaki stoper için Alman kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan ve sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giyen Sırp stoper, Dortmund'da ikişer kez Alman lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Bundesliga'da 22 maçta görev yapıp 1 gol atan Subotiç, Sırbistan Milli Takımı'nda da 36 kez forma giydi.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'da yeni krizin adı: Sponsorluk!

title

Fenerbahçe eski yıldızını Beşiktaş'tan geri aldı

title

Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

O sözler Fatih Terim'in gözünde Babel'i bitirdi
O sözler Fatih Terim'in gözünde Babel'i bitirdi

O sözler Fatih Terim'in gözünde Babel'i bitirdi

“Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.

Üç büyüklerden karton derbisi!
Üç büyüklerden karton derbisi!

Üç büyüklerden karton derbisi!

Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor

Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.

F.Bahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor
F.Bahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor

F.Bahçe Beko'nun yıldızı ayrılıyor

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.

Belhanda'ya servet
Belhanda'ya servet

Belhanda'ya servet

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözle bakılan Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.

Trabzonspor yakın takipte
Trabzonspor yakın takipte

Trabzonspor yakın takipte

Avrupa Kupaları'ndan iki yıl men cezası alan Manchester City'nin üç günlük duruşması dün başladı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.