Fenerbahçe'de savunma problemi bitecek! O geliyor...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Sarı lacivertli takımda öncelik stoper transferi. Kanarya, Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Subotic'i gündemine aldı.

Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra stopere Diago Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Adil Rami, Zanka ve Falette'i transfer etmesine rağmen savunma krizini çözemeyen Fenerbahçe, tecrübeli bir isme göz dikti.

Alınan 6 oyuncudan verim alamayınca stoperde Jailson'u oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezonda işi sağlama almak istiyor.

Kanarya'nın hedefindeki ismi Fotomaç ortaya çıkardı. Sarı-lacivertli takımın, şu anda Union Berlin forması giyen Borussia Dortmund'un eski yıldızı Neven Subotiç'i transfer gündemine aldığı dile getirildi.

DORTMUND'UN GEÇİLMEZ STOPERİYDİ

Savunmayı organize edebilecek, lider karakterli bir oyuncu arayan Kanarya'nın, uluslararası tecrübesi hayli yüksek olan 31 yaşındaki stoper için Alman kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan ve sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giyen Sırp stoper, Dortmund'da ikişer kez Alman lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Bundesliga'da 22 maçta görev yapıp 1 gol atan Subotiç, Sırbistan Milli Takımı'nda da 36 kez forma giydi.

(Fotomaç)