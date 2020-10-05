Fenerbahçe'de Samatta'nın performansı büyük sevinç yarattı

Fenerbahçe'de Karagümrük'e karşı atılan 2 golün sahibi Mbwana Samatta'nın performansı büyük sevince neden oldu.
Vedat Muriç'in boşluğunu doldurması beklenen Tanzanyalı futbolcunun kısa sürede bu kadar önemli bir çıkış yapacağını kimse beklemiyordu. Attığı gollerin yanısıra oyun içindeki rolü de teknik heyeti memnun etti.
Topla bulaşamadığı anlarda orta sahaya, kanatlara kadar gelip top alan ve pas trafiğine giren yıldız forvetin daha da iyi hale geleceği ifade edildi.
İyi başlangıç yapması Samatta'nın özgüveni açısından da çok önemliydi. Milli ara sonrası Samatta ile birlikte takımın uyumu arttıkça daha iyi sonuçlar alınacağı belirtildi. Takımın oyununda Samatta'nın rolünün önemli olduğu vurgulandı.
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