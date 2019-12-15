Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Sadık Çiftpınar, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi. Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.

2 haftadır ilk 11'de yer alan Sadık Çiftpınar, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına engel olamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 22. dakikada Sadık'ın yerine Zanka'yı oyuna dahil etti.