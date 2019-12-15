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  3. Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçın 19. dakikada Sadık Çiftpınar, sakatlandı.

Sadık Çiftpınar, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi. Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.

2 haftadır ilk 11'de yer alan Sadık Çiftpınar, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına engel olamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 22. dakikada Sadık'ın yerine Zanka'yı oyuna dahil etti.


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