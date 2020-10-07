Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Diego Perotti idmana katılmadı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı.
Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.
Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sarı-lacivertliler, 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı 16 futbolcunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri parmak ısırttı. Sarı-Lacivertlilerin yeni yıldızları, geride bıraktığımız sezonda toplam 127 gol, 65 asist yaparak 192 gole direkt katkı sağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekip yaptığı transferlerden sonra çok iddialı bir kadroya ulaştı. Teknik Direktör Erol Bulut'un elinde sahaya süreceği iki tane güçlü ilk 11 oluştu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Ben, John of God değilim; benden mucize beklemeyin " dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "İstenen transfer yapılmadı" mazeretine takılmadan yoluna devam edecek, şampiyonluk mücadelesi verecek. Fatih Terim, en az kayıpla gidip, polemik yapılan isimleri kazanmaya çalışacak.
Yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarak kusursuz bir operasyona imza atan Fenerbahçe'de başrolü şüphesiz Emre Belözoğlu oynadı. Birçok yıldızı Sarı-Lacivertlilere gelmesi konusunda ikna eden Belözoğlu, “Alo, ben Emre abin” cümlesiyle yeni görevinin ilk senesinde fenomen haline geldi.