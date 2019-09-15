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Fenerbahçe'de sahanın yeni patronu Luiz Gustavo

Fenerbahçe'de sahanın yeni patronu Luiz Gustavo

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Alanya'ya yetişmiyor. Orta sahada takımı yönlendirme görevi Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun.

Fenerbahçe'de son yapılan çalışmada yine takımla birlikte olmayan kaptan Emre Belözoğlu'nun zorlu Alanya deplasmanında 11'de yer almayacağı kesinleşti.

Ancak maça kulübede başlama ihtimali de bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Ersun Yanal, orta sahadaki liderlik ve takımı yönlendirme görevini Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'ya verdi. Gustavo, takımın ofans ve defans arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

MARSILYA'DA BÖYLE OYNUYORDU

Gustavo, Marsilya'da oynarken de takım içinde böyle bir göreve sahipti. Brezilyalı ön libero kalitesini liderdlik özellikleriyle tamamlayan bir oyuncu.

(Takvim)

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