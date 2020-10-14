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aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:39
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Fenerbahçe'de saha içi lider Luiz Gustavo

Fenerbahçe'de saha içi lider Luiz Gustavo

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Milliyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut kadrosunda Luiz Gustavo rahatlığını yaşıyor. Brezilyalı futbolcuyla iyi bir uyum yakalayan başarılı çalıştırıcı, hem Almanca konuşabilme şansını kullanıyor hem de saha içi liderliğini teslim ediyor.

Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ismi öne çıkıyor.

Sezon başından bu yana sürekli üzerine koyarak ilerleyen Brezilyalı orta saha Teknik Direktör Erol Bulut ile de çok iyi bir iletişim yakaladı. İstanbulspor ile Samandıra'da yapılan hazırlık maçında da kaptanlık bandını takan Gustavo, saha içi liderliğinde dikkat çekiyor.

Gökhan Gönül'ün ardından ikinci kaptan olarak gelen tecrübeli futbolcu, özellikle teknik heyetle çok iyi bir uyum sağladı. Erol Bulut ve Mehmet Yozgatlı ile Almanca çok rahat bir şekilde konuşabilen Gustavo, tercümana gerek duymadan iletişim kuruyor.

Uzun yıllar Almanya'da oynadığı için dil konusunda rahat eden 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezona göre bu konuda daha avantajlı konuma geçti. Aynı zamanda Bayern Münih'te oynadığı için Sosa'nın da Almanca bilmesi Gustavo'yu daha da rahatlatıyor.

Saha içi ve dışında Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı ve Jose Sosa gibi isimlerle sürekli irtibat kurabilen başarılı futbolcu, Ersun Yanal döneminde bu kadar rahat edemiyordu. Teknik heyet de Gustavo'nun kaliteli futbolu, lider yapısı ve sorumluluk alması gibi özelliklerini kullanmak istiyor. Saha içinde sürekli takım arkadaşlarına direktifler veren Gustavo, Gökhan Gönül'le beraber Erol Bulut'un ilk 11'deki yardımcıları oluyor.

En güçlü ikili

Teknik Direktör Erol Bulut, takım içerisindeki ideal isimlerini belirledi. Özellikle orta sahada Luiz Gustavo-Jose Sosa ikilisi büyük önem taşıyor. İki oyuncu da tecrübesi ve liderliğiyle takım içinde fark yaratıyor. Kariyer anlamında da çok önemli takımlarda oynayan Gustavo-Sosa ikilisi Erol Bulut'u rahatlatıyor. 33 yaşındaki Gustavo ile 34 yaşındaki Sosa, takımda da büyük saygı görüyor. Her iki yıldızın da yeri şu anda garanti görünüyor.

Oytun örneği

Luiz Gustavo'nun bu sezon takımı sahiplenme ve liderlik özellikleri her geçen gün kendini gösteriyor. İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında genç kaleci Oytun'un yanına koşarak kramponlarının bağcıklarını bağlaması dikkat çeken örnek oldu. Ayrıca hazırlık maçında bile çok istekli olan Brezilyalı orta sahanın tüm takımı idare etmesi de yüzleri güldürdü.

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