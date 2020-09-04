  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Dirar, Zajc, Allahyar ve Tolgay Arslan'a yol göründü
  • 04 Eylül 2020 Cuma 10:02
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Dirar, Zajc, Allahyar ve Tolgay Arslan'a yol göründü

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, Dirar, Zajc, Allahyar ve Tolgay Arslan'a yol göründü

Paylaş

Fanatik

Yeni transferlerle birlikte kadrosunda 32 futbolcu bulunan Fenerbahçe, takımdan gönderilecek isimlere yoğunlaşmaya başladı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, gözden çıkarılan Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Allahyar ve Miha Zajc ile bizzat görüşüp oyunculardan kendilerine takım bulmaları gerektiğini söyleyecek.

Fenerbahçe'de transfer dönemi boyunca yeni gelen yıldızlar konuşuldu ancak peş peşe yapılan transferlerle kadro iyice şişti. Genç takımdan gelen oyuncuların dışında A takımda 32 futbolcu bulunuyor.

Transfer sihirbazı Emre Belözoğlu, bu kez eldekileri göndermek için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'de ilk etapta gözden çıkartılan oyuncular Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Allahyar ve Miha Zajc.

EMRE BİZZAT GÖRÜŞÜP BONSERVİS MİKTARLARINI AÇIKLAYACAK

Belözoğlu'nun, bu isimlerle bizzat görüşmeler gerçekleştirerek artık kadroda düşünülmediklerini, yeni kulüp bulmaları gerektiğini söyleyeceği kaydedildi. Emre, bu görüşmelerde Fenerbahçe'nin kendileri için belirlediği bonservis miktarını da açıklayacak. Bu isimlerden Allahyar kiralık olarak gönderilecek. Yakın zamanda Sarı-Lacivertliler'den peş peşe ayrılık haberleri gelmesi ihtimali yüksek.

ALPASLAN'A KARŞILIK SADIK VE 500 BİN EURO

Her ne kadar son dönemde adı gündemden düşse de Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'ten vazgeçmiş değil. Dirar'ı gözden çıkartan Sarı-Lacivertliler, sağ bekin yanı sıra stoper ve orta sahada da oynayabilen Alpaslan için yeniden girişimlerde bulunacak. Özellikle Emre Belözoğlu, Alpaslan'ın transferini çok istiyor. 27 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra 500 bin Euro teklif edileceği öğrenildi. Göztepe'nin tavrına göre teklif değiştirilebilir.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!
Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!

Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!

Sergen sonunda muradına erdi! Golcü transferinde mutlu son
Sergen sonunda muradına erdi! Golcü transferinde mutlu son

Sergen sonunda muradına erdi! Golcü transferinde mutlu son

A Milli Takımımız'dan buruk başlangıç
A Milli Takımımız'dan buruk başlangıç

A Milli Takımımız'dan buruk başlangıç

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Muriqi'nin bonservis bedeli netleşti! Lazio tarihinin en pahalılarından
Muriqi'nin bonservis bedeli netleşti! Lazio tarihinin en pahalılarından

Muriqi'nin bonservis bedeli netleşti! Lazio tarihinin en pahalılarından

Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.

Şenol Güneş oyuna ve skora isyan etti
Şenol Güneş oyuna ve skora isyan etti

Şenol Güneş oyuna ve skora isyan etti

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu
Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu

Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu

Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu
Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.

Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali
Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali

Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.

'Bizi zarara uğrattınız' deyip kapıyı kapattılar!
'Bizi zarara uğrattınız' deyip kapıyı kapattılar!

'Bizi zarara uğrattınız' deyip kapıyı kapattılar!

İngiltere Premier Lig'e yükselen Fulham, Mario Lemina'yı transfer etmesine rağmen Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralamama kararı aldı. İngiliz ekibi, “Biz Seri'yi size satın alma opsiyonu ile verdik. (18 milyon euro) Ocak ayında Napoli ve Lyon bize bu bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiler ama Seri'yi bırakmadınız. Şimdi o teklifi dahi alamıyoruz. Seri'yi alacak kulüp ancak bonservisi ile birlikte transfer edebilir” diyerek Sarı-Kırmızılılara kapıyı kapattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.