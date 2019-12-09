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Fenerbahçe'de Rodrigues'e terapi

Fenerbahçe'de Rodrigues'e terapi

F.BAHÇE’NİN G.Birliği’ni 5-2 mağlup ettiği maçta etkili bir oyun oynayan Rodrigues, birçok şans yakalasa da topu ağlarla buluşturamadı.

AKŞAM

Bu durumdan dolayı üzgün olan Yeşil-Burun Adalı futbolcuyu arkadaşları teselli ederken, “Bu hafta 5 gol attık. Bu hafta gol atmaman sorun değil. Önümüzdeki hafta bu defa sen sahheye çıkarsın” ifadelerini kullandı. Kruse’ye boş kaleye gol attıran Garry, teknik heyetin de övgüsünü aldı. 3 golle Vedat’tan sonra takımın en golcü oyuncusu konumunda da bulunan Rodrigues, bu sayıyı daha yukarı çıkaracağını düşünüyor.


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