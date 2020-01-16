Fenerbahçe'de Rodrigues transferi bitti, son söz TFF'de...

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardı. İmza için TFF'nin kararı bekleniyor.
(TRT Spor)
Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Younes Belhanda sessizliğini bozdu.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli görevinden istifa etti.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç forvet Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.
Başakşehir'le yollarını ayıran ve Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Arda Turan Galatasaray'la anlaşmaya vardı.
Kayserispor'da an itibariyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp talip oldu.
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