Fenerbahçe'de Rade Krunic pişmanlığı

Geçen sezon kötü bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de bu sıkıntının artçıları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz Ocak ayında bir orta saha oyuncusu almak için Empoli ile masaya oturmuş, görüşmenin ana konusu Miha Zajc olsa da aynı şartlarda Boşnak orta saha oyuncusu Rade Krunic'i de kadrosuna katabilme fırsatı bulmuştu.
Fenerbahçe, iki oyuncuyu da masaya yatırınca, Sloven Milli Takımı'nda görev yapması nedeniyle Zajc ön plana çıktı. Fakat oyuncu beklenen performansı gösteremedi. Fenerbahçe şu an iyi bir teklif gelmesi halinde Sloven futbolcuyu elden çıkarmak istiyor.
Sezonu küme düşen Empoli'de tamamlayan Krunic ise 8 milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu. Boynak yıldız, geçtiğimiz sezon merkez orta saha olarak görev yaptığı Empoli'de 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.
33 Serie A maçında 11'de sahaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, Bosna Hersek Milli Takımı'na düzenli olarak seçiliyor. Bu sezon Milan'ın orta saha rotasyonunda önemli süreler almasına kesin gözüyle bakılıyor.
(Sabah)
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