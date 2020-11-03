Fenerbahçe'de Perotti'nin performansı alkış aldı

Fanatik

Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan Diego Perotti izleyenleri büyüledi.

Fenerbahçe forması altında ilk maçına çıkan Diego Perotti önemli rakamlar elde etti.

Perotti, 62. dakikada girdiği oyunda 5 kez çalım denedi. 4 orta denemesiyle oynayan Arjantinli futbolcu, 2 de şut denemesiyle öne çıktı. 3 top çalma gibi önemli bir rakam da elde eden Tangocu, yüzde 80'lik pas isabeti tutturdu.

Arjantinli oyuncu ilk maçı olmasına karşın takımla uyumlu görüntü çizdi. Günün başroldeki isimlerinden olan deneyimli futbolcu, penaltı vuruşunu atmak istemesi ve gol sonrası takımla sevinciyle de herkesin ilgisini topladı.

Diego Perotti, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Her oyuncunun hayalidir, takımla çıktığı ilk maçında golünü atmak. Ben de bu hayali gerçekleştirdim. Çok mutluyum. 2-1 galip geldik ama daha fazlasını bulabilirdik. İyi oynadığımıza inanıyorum, çok fazla gol pozisyonuna girdik. Maç 2-1 bitti ama daha fazla da gol olabilirdi. Her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum."

"Penaltı pozisyonu olduğunda atabileceğimi hissettim. O yüzden özgüvenle geldim. Takıma yeni katılan bir ismim, arkadaşlarım da penaltı atmam için kenara çekildi. Onlara da bu anlamda teşekkür ediyorum. Penaltıyı bana bıraktılar. Bunu hissettiğim için de güzel bir şekilde vurdum."