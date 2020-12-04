Fenerbahçe'de parlayan yıldız Ozan Tufan

Bu sezonki istikrarsız performansına 4-3'lük Beşiktaş yenilgisi ekleyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir isim var: Ozan Tufan.
Milli futbolcu, ligin ilk 10 haftasındaki performansıyla yeni transferleri de gölgede bıraktı: 4 gol – 1 asist. Sözcü'nün haberine göre; Savunma yönü ile tanınan bir oyuncu olmasına rağmen hücumdaki katkısı giderek artan Ozan, son 4 maçta 3 gol – 1 asistle oynadı. Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla 100. lig maçına çıkan Ozan, bir istikrar abidesi.
FARKLI ROLLERDE KULLANDI
10 haftanın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkan; Caner, Gustavo, Altay ile birlikte tüm maçlarda süre alan 4 futbolcudan biri olan Ozan'ın farklı bölgelerde verimli olması onu 'her derde deva' bir oyuncu da yapıyor.
Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı teknik direktörler milli yıldızı farklı rollerde kullandı. Ozan, bu sezon orta sahada 6 (ön libero), 8 (iki yönlü) ve forvet arkasında 10 numara (hücuma dönük) oynarken; daha önce sağ bek, orta alanın sağında hatta stoperde forma giymişti.
Galatasaray daha önce de gündemine aldığı Aytaç Kara için devre arasında yeniden harekete geçiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcunun bu kez Sarı-Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iyileşse de Radamel Falcao'ya artık forma vermesi beklenmiyor. Terim'in gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu, devre arasında takımdan ayrılacak.
Denizlispor maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'ta Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu kararsızlığı yaşanıyor. İki futbolcuda son dönemdeki formuyla dikkat çekerken Senegalli futbolcu forma için bir adım önde görünüyor.
Sezon sonunda serbest kalacak milli golcü Kenan Karaman'ı iki Türk takımının istediği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı. Serdar Aziz ile özel bir görüşme yapan Bulut, liderlik görevini verdi.
UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Zorya karşısında 1-0 kaybetti ve grubunda ilk kez mağlup oldu. Ukrayna temsilcisinin golünü Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh attı.