Fenerbahçe'de Ozan - Sosa fırtınası!

Milliyet

Erol Bulut yönetiminde ve flaş isimlerle adeta bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe, adım adım 2020-21 kadrosunu inşa etti. Özellikle stoper ve forvet hattında denemeler yapılırken, adaptasyon dönemi kayıpsız geçildi, son 5 yılın en iyi başlangıcı elde edildi.

Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu yepyeni görüntüsüyle açtı. 18 transfer, 18 ayrılan isim ve Erol Bulut yönetiminde kurulan teknik heyetle, farklı bir Fenerbahçe oluştu.

Flaş yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertliler, kadroyu adeta adım adım inşa etti. Süper Lig'de ilk 5 haftada özellikle stoper ve forvet hatlarında hep denemeler yapıldı. Nerdeyse her hafta yeni bir transfer geldiği için ideal 11'ini tam olur oturtamayan Erol Bulut, buna karşın son 5 yılın en iyi başlangıcını elde etti.

İlk 5 haftada yenilmeden 3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puan toplayan sarı-lacivertli takım, bilhassa deplasman tablosunu düzeltti. Dış sahada Galatasaray derbisi de dahil 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alındı.

Bu 5 haftada ilk 11'de hep yeni yüzler yer aldı. İşte hafta hafta Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu haritası:

Ç.Rizespor: 1. haftada 1-0 geriye düşüp 2-1 kazanan Fenerbahçe, ilk 11'de sadece 3 yeni isim vardı. Stoper ikilisi Zanka-Serdar'dan oluşurken forvet hattında Frey oynadı. Orta saha Deniz Türüç-Tolga-Gustavo ile yapıldı.

Hatayspor: 0-0'lık Kadıköy'deki maçta ilk 11'de bu kez 5 yeni transfer oynadı. Stoperlerde Zanka-Lemos olurken, forvete Valencia geçti. Orta sahaya da Ozan Tufan takviyesi yapıldı.

Galatasaray: 3. haftadaki derbi 0-0 biterken ilk 11'de 7 transfer dikkat çekti. Stoperde ilk kez Lemos-Tisserand ikilisi vardı. Forvette yine Valencia oynarken, Ozan Tufan orta sahada oynadı.

Ozan Tufan sahanın en iyisi oldu

Karagümrük: 2-1 kazanılan Kadıköy'deki maçta ilk 11'de 8 yeni transfer vardı. Lemos-Tisserand tandemi devam ederken, Samatta ilk 11'e alındı, forvette 2 gol attı. Orta sahada Ozan Tufan formasını bırakmadı.

Göztepe: 3-2'lik deplasman galibiyetinde ilk 11'de bu defa 7 transfer yer aldı. Forvette Samatta devam ederken, stoper yine değişti. Bu kez Serdar-Tisserand tandemi oluştu. Ozan Tufan sahanın en iyisi olurken, yeni transferler Pelkas gol attı, Nazım Sangare ilk kez süre aldı.

Sosa öne çıktı

Fenerbahçe'de 5 haftalık süreçte gol ve asist katkısında Jose Sosa adı öne çıktı. Sosa, 5 haftada 2 gol 1 asistle 3 gole direkt etki etti. Caner Erkin de 3 asistle gol yollarında dikkat çekti. Samatta, 2 gol atarken, yeni transferlerden Pelkas ve Gökhan Gönül de 1'er golle oynadı.

İlk hafta ayrılıkları

Sarı-lacivertlilerde bu sezon ligin ilk haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçının kadrosu nerdeyse tamamen değişti. O maçta ilk 11'de yer alan Frey, Zanka ve Deniz Türüç kiralık olarak gönderildi. Yine o maçta oynayan Tolga Ciğerci, ilk 11'den uzaklaştı.

En çok Altay

Süper Lig'de 5 haftalık süreçte Fenerbahçe'de en çok kaleci Altay Bayındır oynadı. Genç eldiven 5 haftanın tamamının ilk 11'de yer aldı, 450 dakika sahada kaldı. Altay'ı 442 dakika ile Caner Erkin izledi. Daha sonra ise 437 dakika ile Luiz Gustavo dikkat çekti. Enner Valencia 363 dakika sahada kalırken, kaptan Gökhan Gönül de 360 dakika oynadı.

Pereira dönemi

Sezonun ilk 5 haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe'de akıllara 2015-16 sezonu geldi. 5 yıl önce Nani ile Van Persie gibi isimler başta olmak üzere 12 yeni transfer ve 12 ayrılıkla sezonu açan sarı-lacivertliler, ilk 5 haftada yenilmemişti. O dönem Vitor Pereira ile 5 haftada 13 puan toplanmıştı.