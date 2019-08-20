Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday var

Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmeleri başlatan sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve Kayserisporlu Bernard Mensah konusunda hamle yapacak.
Önceliği Mahmut'a veren Kanarya, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkaracak. Stoper olarak da oynayabildiği için Mahmut'un listenin başında tutulduğu öğrenildi. Şayet Başakşehir'den olumlu yanıt gelmezse, Fenerbahçe rotasını Mensah'a çevirecek.
MENSAH İÇİN İKİ TAKSİT PLANI
Bernard Mensah için yapılacak teklif ise biraz daha farklı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor Kulübü'ne bonservisi iki taksitte ödemeyi önerecek. Buna göre 3 milyon Euro'luk kısım bu transfer döneminde, 3 milyon Euro ise gelecek yaz transfer sezonunda ödenecek.
(Sabah)
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Falcao'yu, Trabzonspor ise Sturridge'i kaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferde devreye girdi, dün İngiltere seferine başladı. Orman’ın hedefinde Everton’ın golcüsü Oumar Niasse, Southampton’ın kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi ve Wolverhampton’ın ön liberosu Romain Saiss olduğu öğrenildi.
Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.
Fenerbahçe, 12.5 milyon euroya Al Ahli’ye sattığı Sambacı’yı kiralamak için devreye girdi. Josef, Fener’in çağrısına olumlu yanıt verirken, Suudi yöneticilerle görüşmeler devam ediyor.
Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir boşta olan Mehmet Topal'ı kesin olarak düşünmediğini yönetime bildirmiş, hatta çıkan haberlere de sinirlenmişti. Ancak milli stoper yeniden gündemde.
Taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş yönetimi gaza bastı. Everton'da forma şansı azalan milli golcünün geri dönmesi için de çalışmalar sürüyor.