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aksam.com.tr
  • 20 Ağustos 2019 Salı 10:05
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 10:05

Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday var

Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday var

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Önceliği Mahmut Tekdemir'e veren Fenerbahçe, 3 milyon Euro'luk yeni teklifle Başakşehir'in kapısını çalacak. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmazsa rota Kayserispor'dan Mensah'a dönecek.

Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmeleri başlatan sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve Kayserisporlu Bernard Mensah konusunda hamle yapacak.

Önceliği Mahmut'a veren Kanarya, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkaracak. Stoper olarak da oynayabildiği için Mahmut'un listenin başında tutulduğu öğrenildi. Şayet Başakşehir'den olumlu yanıt gelmezse, Fenerbahçe rotasını Mensah'a çevirecek.

MENSAH İÇİN İKİ TAKSİT PLANI

Bernard Mensah için yapılacak teklif ise biraz daha farklı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor Kulübü'ne bonservisi iki taksitte ödemeyi önerecek. Buna göre 3 milyon Euro'luk kısım bu transfer döneminde, 3 milyon Euro ise gelecek yaz transfer sezonunda ödenecek.

(Sabah)

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