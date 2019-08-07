Fenerbahçe'de Orel Mangala gerçekleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Stuttgart'ta forma giyen Mangala transferinden çekildiği yönünde haberler çıksa da işin aslının farklı olduğu öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ön libero için gündeme gelen Orel Mangala için bugün çıkan haberler gündem oldu.

Belçikalı oyuncunun kulübü Stuttgart'ın sportif direktörü Sven Mislintat, "Fenerbahçe, Mangala için ilgisini geri çekti çünkü beklentilerimizi karşılayamadı" derken işin aslının farklı olduğu öğrenildi.

TEŞEKKÜR EDİP TELEFONU KAPATTI

Kanarya'nın sportif direktörü Damien Comolli'nin 20 yaşındaki futbolcu için 15-20 gün önce Alman ekibini aradığı ve Mangala'nın fiyatını sorduğu bildirildi. Ancak Stuttgart'ın "20 milyon Euro" yanıtı sonrası Fransız futbol adamının teşekkür ederek telefonu kapattığı kaydedildi.

(Habertürk)