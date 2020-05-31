Fenerbahçe'de o isimlerin kaderini performansları belirleyecek

SPOR GÜNDEMİ

Ahmet Nur Çebi'den Avrupa müjdesi Ahmet Nur Çebi'den Avrupa müjdesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, Avrupa kupalarına katılım konusunda müjdeyi verdi.

Türkiye kaybetmeyecek Türkiye kaybetmeyecek TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali için güvence: “Hiçbir şey belli değil. Bu konudaki haberler kirli propaganda. UEFA'nın 17 Haziran'da toplantısı var. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek.”

Vedat'ın menajeri net! Teklifleri Fenerbahçe'ye ilettim Vedat'ın menajeri net! Teklifleri Fenerbahçe'ye ilettim Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosova basınına konuştu: “Vedat hakkında bilgi isteyen kulüpleri Fenerbahçe ile paylaştım. Vedat'la ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini veremem ama İspanya, İngiltere ve İtalya'dan kulüpler olduğu bilgisini verebilirim.”

Arias'ta aracı Falcao Arias'ta aracı Falcao Kolombiyalı forvet, vatandaşı için bizzat devreye girdi. Galatasaray, Mariano'nun ayrılacak olması sebebiyle Atletico Madrid'in sağ bekini listesine koydu. Falcao da Arias'la görüşerek onu Aslan'a gelmeye ikna etti.

Galatasaray'a dev piyango Galatasaray'a dev piyango Telles'in PSG'ye satışından kasasına 1.850 milyon Euro koyacak olan Aslan'a bir müjde daha. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.5 yıllığına kiralık gönderdiği Maicon da Al Nasr'da kalıyor. Deneyimli stoperden 3 milyon Euro bonservis gelecek.

Beşiktaş'a bedava 10 numara Beşiktaş'a bedava 10 numara Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldızın, Kara Kartal'ın transfer listesine eklendiği öğrenildi.