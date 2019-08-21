  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:55
  • |
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 21:55

Fenerbahçe'de neşeli idman

Fenerbahçe'de neşeli idman

Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, sakatlık önleyici çalışmayla başladığı bildirildi.

Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sergen Yalçın: Hedefimiz ligi ilk 8'in içinde bitirmek

title

Ünal Karaman: AEK özel bir takım

title

Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu transfer etti

Steven Nzonzi İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Futbol camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Futbol camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Futbol camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor, Daniel Sturridge'i KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Daniel Sturridge'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Daniel Sturridge'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha
Beşiktaş'tan bir transfer daha

Beşiktaş'tan bir transfer daha

Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Görüşmeler başladı! Hollanda'ya transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Hollanda'ya transfer oluyor

Görüşmeler başladı! Hollanda'ya transfer oluyor

Galatasaray'ın forveti Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven'a kiralanması için görüşmelere başlandı.

Onay geldi! Mehmet Topal bombası patlıyor
Onay geldi! Mehmet Topal bombası patlıyor

Onay geldi! Mehmet Topal bombası patlıyor

Galatasaray, bonservisi elinde olan Mehmet Topal için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı ekip, hem ön libero hem de stoperde görev yapabilen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile masaya oturacak.

Antrenman yerine çamur güreşi yapmıştı! Ezeli rakipler devrede
Antrenman yerine çamur güreşi yapmıştı! Ezeli rakipler devrede

Antrenman yerine çamur güreşi yapmıştı! Ezeli rakipler devrede

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Adil Rami için 4 kulüp daha devreye girdi.

Ve Cenk Tosun'dan transferi itirafı! 'Beşiktaş benimle iletişime geçti'
Ve Cenk Tosun'dan transferi itirafı! 'Beşiktaş benimle iletişime geçti'

Ve Cenk Tosun'dan transferi itirafı! 'Beşiktaş benimle iletişime geçti'

Everton forması giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.