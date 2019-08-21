Fenerbahçe'de neşeli idman

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, sakatlık önleyici çalışmayla başladığı bildirildi.
Isınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın forveti Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven'a kiralanması için görüşmelere başlandı.
Galatasaray, bonservisi elinde olan Mehmet Topal için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı ekip, hem ön libero hem de stoperde görev yapabilen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile masaya oturacak.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Adil Rami için 4 kulüp daha devreye girdi.
Everton forması giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı.