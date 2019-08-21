Fenerbahçe'de neşeli idman

SPOR GÜNDEMİ

Futbol camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı Futbol camiasından şehitlerimiz için başsağlığı mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor, Daniel Sturridge'i KAP'a bildirdi Trabzonspor, Daniel Sturridge'i KAP'a bildirdi Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha Beşiktaş'tan bir transfer daha Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Görüşmeler başladı! Hollanda'ya transfer oluyor Görüşmeler başladı! Hollanda'ya transfer oluyor Galatasaray'ın forveti Kostas Mitroglou'nun PSV Eindhoven'a kiralanması için görüşmelere başlandı.

Onay geldi! Mehmet Topal bombası patlıyor Onay geldi! Mehmet Topal bombası patlıyor Galatasaray, bonservisi elinde olan Mehmet Topal için harekete geçti. Sarı-Kırmızılı ekip, hem ön libero hem de stoperde görev yapabilen 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile masaya oturacak.

Antrenman yerine çamur güreşi yapmıştı! Ezeli rakipler devrede Antrenman yerine çamur güreşi yapmıştı! Ezeli rakipler devrede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Adil Rami için 4 kulüp daha devreye girdi.