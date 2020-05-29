Fenerbahçe'de Nenad Bjelica çıkmazı

Fenerbahçe'de teknik direktör çalışmaları sürerken adaylar arasında yer alan Nenad Bjelica'da birçok zor soru yer alıyor. Hırvat hocanın yardımcı ekibinden ekonomik konulara kadar birçok detay dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Erol Bulut ve Nenad Bjelica gibi isimlerin öne çıktığı sarı-lacivertlilerde temkinli adımlar atılıyor.



Acele karar vermek istemeyen Başkan Ali Koç ve yönetim, özellikle ekonomik konulara zarar vermeyecek hamleler yapacak. Bu noktada Nenad Bjelica konusunda zor sorular yer alıyor.

MAKSİMUM 1,5 MİLYON EURO

Euroda yaşanan dalgalanma nedeniyle kulübün sıkıntıya girmemesi isteniyordu. Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'te bonuslarla beraber 1.2 milyon euro gibi maaş alan ve hatta ülkenin en çok kazanan antrenörü olan Bjelica için teklif seviyesi aşılmayacak. 1.2 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenilen sarı-lacivertlilerin, 1.5 milyon euroyu geçmeyeceği bildirildi.

YARDIMCILARI İÇİN İSTEĞİ VAR

Ayrıca Bjelica'nın 6 kişilik teknik ekip kadrosu bulunuyor. Dinamo Zagreb'te çalışırken de koronavirüs nedeniyle yardımcılarında kesintiye gitmek istemediğini aktaran Bjelica, gideceği yeni kulüpte de yardımcılarını istiyor.

Şu anda Fenerbahçe'de teknik heyette Mehmet Aurelio, Volkan Demirel ve Marco Knopp gibi isimler bulunuyor. Teknik heyet konusu da sarı-lacivertli yönetimi ciddi şekilde düşündürüyor.

(Skorer)