Fenerbahçe'de Nenad Bjelica çıkmazı

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Erol Bulut ve Nenad Bjelica gibi isimlerin öne çıktığı sarı-lacivertlilerde temkinli adımlar atılıyor.
Acele karar vermek istemeyen Başkan Ali Koç ve yönetim, özellikle ekonomik konulara zarar vermeyecek hamleler yapacak. Bu noktada Nenad Bjelica konusunda zor sorular yer alıyor.
MAKSİMUM 1,5 MİLYON EURO
Euroda yaşanan dalgalanma nedeniyle kulübün sıkıntıya girmemesi isteniyordu. Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'te bonuslarla beraber 1.2 milyon euro gibi maaş alan ve hatta ülkenin en çok kazanan antrenörü olan Bjelica için teklif seviyesi aşılmayacak. 1.2 milyon eurodan kapıyı açtığı öğrenilen sarı-lacivertlilerin, 1.5 milyon euroyu geçmeyeceği bildirildi.
YARDIMCILARI İÇİN İSTEĞİ VAR
Ayrıca Bjelica'nın 6 kişilik teknik ekip kadrosu bulunuyor. Dinamo Zagreb'te çalışırken de koronavirüs nedeniyle yardımcılarında kesintiye gitmek istemediğini aktaran Bjelica, gideceği yeni kulüpte de yardımcılarını istiyor.
Şu anda Fenerbahçe'de teknik heyette Mehmet Aurelio, Volkan Demirel ve Marco Knopp gibi isimler bulunuyor. Teknik heyet konusu da sarı-lacivertli yönetimi ciddi şekilde düşündürüyor.
(Skorer)
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
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