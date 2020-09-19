  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın yerine düşünülen isim Bruno Gaspar

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın yerine düşünülen isim Bruno Gaspar

Paylaş

Fanatik

Nabil Dirar'ı elden çıkarmaya çalışan ve Gökhan Gönül'e alternatif arayan Fenerbahçe, Sporting Lizbon'un Angolalı sağ beki Bruno Gaspar'a kancayı taktı. Erol Bulut'un onay vermesi halinde 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz temsilcisine kiralama teklifi yapılacak.

Sezon başlamasına rağmen transferlerine tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sağ bek pozisyonu için de bir hamlede bulundu.

DIRAR’IN YERİNE BRUNO GASPAR

Sağ bek için 1 numarasını Gökhan Gönül olarak belirleyen ve Nabil Dirar’ı da elden çıkarmaya çalışan Sarı-Lacivertliler’in, Bruno Gaspar’ı listesine dahil ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Kanarya’nın, 27 yaşındaki Gaspar’ın durumunu bizzat kulübü Sporting Lizbon’a sorduğu bildirildi.

TEKNİK EKİP ONAY VERİRSE KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Gökhan’a alternatif olarak düşünülen ve sözleşmesi 2023’te bitecek olan tecrübeli oyuncunun alınmasına teknik ekip kesin olarak onayı verirse Sporting’e kiralama teklifi yapılacağı bildirildi. Geçen sezon Yunan ekibi Olympiakos’ta kiralık olarak 21 maçta görev yapan ve 1 asistle oynayan Gaspar, A Takım seviyesinde ayrıca Guimaraes ve Fiorentina formalarını da giydi.

DİĞER ADAY TAVARES

Sağ bek transferi için çalışmalara hız veren sportif direktör Emre Belözoğlu’nun, Gaspar’a ek olarak Portekiz’den başka bir ismi daha gündemine aldığı öğrenildi. Kanarya’nın, Benfica’nın 19 yaşındaki futbolcusu Tomas Franco Tavares için Portekizli yöneticilerle temasa geçtiği bildirildi. Portekiz Ümit Milli Takımı forması da giyen genç sağ bek için masaya oturulacağı ve kiralama önerisinde bulunulacağı belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın
İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın

İspanyollar yazdı: Diego Costa, F.Bahçe'ye yakın

Yeni orta saha Galatasaray'a hayırlı olsun
Yeni orta saha Galatasaray'a hayırlı olsun

Yeni orta saha Galatasaray'a hayırlı olsun

Uğurcan Çakır çılgınlığı! Tam 25 milyon euro
Uğurcan Çakır çılgınlığı! Tam 25 milyon euro

Uğurcan Çakır çılgınlığı! Tam 25 milyon euro

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Fener 3 milyon euro + Frey teklifiyle işi bitiriyor
Fener 3 milyon euro + Frey teklifiyle işi bitiriyor

Fener 3 milyon euro + Frey teklifiyle işi bitiriyor

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anastasias Bakasetas için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti. Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği eski öğrencisi için Akdeniz temsilcisine 3 milyon euro + Michael Frey teklifi yapıldı.

Cimbom için fırsat transferi! 'Çok daha iyi bonservise satarız'
Cimbom için fırsat transferi! 'Çok daha iyi bonservise satarız'

Cimbom için fırsat transferi! 'Çok daha iyi bonservise satarız'

Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.

Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu
Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu

Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Alper Potuk, Süper Lig'in bir diğer Sarı-Lacivertli ekibi MKE Ankaragücü ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Ankara'ya gitti.

40 milyona ManU'ya imza atıyor! Cimbom'a talih kuşu kondu
40 milyona ManU'ya imza atıyor! Cimbom'a talih kuşu kondu

40 milyona ManU'ya imza atıyor! Cimbom'a talih kuşu kondu

Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.

Dirar'ın yerine Bruno Gaspar
Dirar'ın yerine Bruno Gaspar

Dirar'ın yerine Bruno Gaspar

Nabil Dirar'ı elden çıkarmaya çalışan ve Gökhan Gönül'e alternatif arayan Fenerbahçe, Sporting Lizbon'un Angolalı sağ beki Bruno Gaspar'a kancayı taktı. Erol Bulut'un onay vermesi halinde 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz temsilcisine kiralama teklifi yapılacak.

Büyük müjde! Aston Villa'dan ayrılıyor
Büyük müjde! Aston Villa'dan ayrılıyor

Büyük müjde! Aston Villa'dan ayrılıyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta, kulübü Aston Villa yol ayrımında.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.