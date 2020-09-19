Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın yerine düşünülen isim Bruno Gaspar

Sezon başlamasına rağmen transferlerine tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sağ bek pozisyonu için de bir hamlede bulundu.
DIRAR’IN YERİNE BRUNO GASPAR
Sağ bek için 1 numarasını Gökhan Gönül olarak belirleyen ve Nabil Dirar’ı da elden çıkarmaya çalışan Sarı-Lacivertliler’in, Bruno Gaspar’ı listesine dahil ettiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre Kanarya’nın, 27 yaşındaki Gaspar’ın durumunu bizzat kulübü Sporting Lizbon’a sorduğu bildirildi.
TEKNİK EKİP ONAY VERİRSE KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Gökhan’a alternatif olarak düşünülen ve sözleşmesi 2023’te bitecek olan tecrübeli oyuncunun alınmasına teknik ekip kesin olarak onayı verirse Sporting’e kiralama teklifi yapılacağı bildirildi. Geçen sezon Yunan ekibi Olympiakos’ta kiralık olarak 21 maçta görev yapan ve 1 asistle oynayan Gaspar, A Takım seviyesinde ayrıca Guimaraes ve Fiorentina formalarını da giydi.
DİĞER ADAY TAVARES
Sağ bek transferi için çalışmalara hız veren sportif direktör Emre Belözoğlu’nun, Gaspar’a ek olarak Portekiz’den başka bir ismi daha gündemine aldığı öğrenildi. Kanarya’nın, Benfica’nın 19 yaşındaki futbolcusu Tomas Franco Tavares için Portekizli yöneticilerle temasa geçtiği bildirildi. Portekiz Ümit Milli Takımı forması da giyen genç sağ bek için masaya oturulacağı ve kiralama önerisinde bulunulacağı belirtildi.
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