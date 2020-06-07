Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a yeni görev

Fenerbahçe'de bu sezon Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlanmasıyla 16 maçta sol bekte oynayan, 2 maçta sağ bek, 2 maçta da orta sahanın sağında görev alan ve adeta takımın jokeri olan Nabil Dirar’a yeni görev.
Tecrübeli oyuncu, Mauricio Isla’nın kulüple bağlarını koparmasının ardından yeniden sağ beke geçecek. Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio’dan oluşan teknik ekibin, Trabzonspor’la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına kadar sağ bekte Dirar’a görev vereceği, finale kalınması durumunda Dirar’ın son kez final maçında sağ bekte oynayacağı, daha sonra bu noktada Murat Sağlam’ın deneneceği öğrenildi.
Kritik kupa maçlarının bitmesinin ardından ligde sezon sonuna kadar genç oyuncu Murat Sağlam’la devam edecek olan sarı lacivertli teknik heyet, bu oyuncunun performans sürekliliğini takibe alacak ve gelecek sezon için çıkarımda bulunacak.
(Hürriyet)
Siyah-beyazlılar'ın yeni sezon için kadro yapılanması şekillenmeye başlandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'u kadroda düşünmüyor. 27 yaşındaki yıldızın yeniden Hollanda ekibine kiralanması bekleniyor.
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
Galatasaray, Charlton'la mukavelesi bitecek olan Lyle Taylor'la anlaştı. Florin Andone'den memnun kalmayan Sarı-Kırmızılılar, onun için yeni bir girişim yapmayacak. İngiliz basınına göre; Radamel Falcao'nun partneri olacak isim belirlendi ve şimdiden anlaşıldı...
Suudi Arabistan ekibi, Belhanda'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. 5 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte oyuncu ikna edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.
İrlandalı karma dövüş (UFC) sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın yeni mukavelesi konusunda son noktayı koymak üzere...