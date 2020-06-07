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aksam.com.tr
  • 07 Haziran 2020 Pazar 10:34
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Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a yeni görev

Fenerbahçe'de Nabil Dirar'a yeni görev

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Bu sezon Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle çoğunlukla sol bek bölgesinde görev alan Nabil Dirar, Mauricio Isla'nın kulüple bağlarının koparmasının ardından yeniden sağ beke dönüyor.

Fenerbahçe'de bu sezon Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlanmasıyla 16 maçta sol bekte oynayan, 2 maçta sağ bek, 2 maçta da orta sahanın sağında görev alan ve adeta takımın jokeri olan Nabil Dirar’a yeni görev.

Tecrübeli oyuncu, Mauricio Isla’nın kulüple bağlarını koparmasının ardından yeniden sağ beke geçecek. Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Mehmet Aurelio’dan oluşan teknik ekibin, Trabzonspor’la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçına kadar sağ bekte Dirar’a görev vereceği, finale kalınması durumunda Dirar’ın son kez final maçında sağ bekte oynayacağı, daha sonra bu noktada Murat Sağlam’ın deneneceği öğrenildi.

Kritik kupa maçlarının bitmesinin ardından ligde sezon sonuna kadar genç oyuncu Murat Sağlam’la devam edecek olan sarı lacivertli teknik heyet, bu oyuncunun performans sürekliliğini takibe alacak ve gelecek sezon için çıkarımda bulunacak.

(Hürriyet)

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