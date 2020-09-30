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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:02
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Fenerbahçe'de Muriqi'den sonra sıradaki yolcu Altay Bayındır

Fenerbahçe'de Muriqi'den sonra sıradaki yolcu Altay Bayındır

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Hürriyet

Eljif Elmas'ı 16, Vedat Muriqi'yi 20 milyon euroya satan Fenerbahçe'de sıradaki Avrupa yolcusu olarak Altay Bayındır gösteriliyor. Genç file bekçisini İngiliz ve Fransız takımları takip ediyor.

ÜÇ HAFTANIN EN BAŞARILISI ALTAY

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu-Erol Bulut ikilisinin ortak aklıyla yapılan 14 transferle yepyeni bir kadro oluşturulurken, Süper Lig'de geride kalan üç hafta içinde takımın en başarılı ismi olarak Altay Bayındır öne çıktı. Bir kaleci için muhteşem ölçülerdeki fiziği, gelişime açık zihin yapısı ve genç yaşıyla İngiltere ve Fransa kulüplerinin radarında olan 22 yaşındaki Altay, önündeki defans kurgusunun sağlamlaşmasına paralel olarak, performansını her maç daha da yükseltiyor. Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçının 35 ve 42. dakikalarında Boldrin'in iki tane gollük vuruşunu kurtararak 2-1'lik galibiyette büyük pay sahibi olan genç kaleci, 3. haftada 0-0 berabere kalınan Galatasaray derbisinde de 5 isabetli şutta gole izin vermedi.

GELİŞİMİNDE KNOOP'UN KATKISI BÜYÜK

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve gelen kaleci antrenörü Marco Knoop'un özel ilgisiyle gelişimini hızlandıran Altay, yeni hocası Michael Kraft'tan da büyük destek alıyor. Altay Bayındır'ı olumlu yönde etkileyen bir diğer isim; kendisi gibi 22 yaşında olan takım arkadaşı Oytun Özdoğan. Yakın iki dost olan iki kaleci, kamplarda aynı odada kalıyor ve boş vakitlerini birlikte değerlendiriyor. Altay ve Oytun'un birlikte yapmayı en çok sevdiği etkinlik ise masa tenisi maçları. Bu sporda oldukça iddialı olan iki kalecinin kendi aralarında oynadıkları karşılaşmaları bütün takım arkadaşları heyecanla takip ediyor.

“ARKADAŞLARIM EN ÇOK TARHANA ÇORBAMI SEVİYOR”

Altay Bayındır boş zamanlarında ağırlıklı olarak kitap okumayı ve film izlemeyi tercih ediyor. Son olarak Malcolm Gladwell'in 'Outliners (Çizginin Dışındakiler)' adlı kitabını bitirdiğini söyleyen başarılı kaleci, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hemen Mümin Sekman'ın 'Şampiyon Sözleri' kitabına alıp okumaya başladığını belirtti. Aynı zamanda çok güzel yemek yaptığını söyleyen sarı lacivertli futbolcu, "Yemek kitaplarına bakarak her türlü yemeği yapabilirim. Bu konuda kendime güveniyorum. Yemek yapmayı seviyorum. Her yaptığım da beğeniliyor ama arkadaşlarım en çok tarhana çorbamı seviyor" diye konuşuyor.

“NAİM FİLMİNİ İZLERKEN AĞLADIM”

Aslen Bursalı olan Altay Bayındır, İstanbul'da en çok anne hasreti çektiğini söylüyor. "Annemi çok özlüyorum ama artık alıştım" diyerek özlemini dile getiren Fenerbahçe kalecisi, "Başka şehirde yaşasak da Allahtan çok uzakta değil. Sık sık İstanbul'a geliyor ve hasret gideriyoruz. Çamaşır yıkama, ütü yapma gibi işler elimden geliyor ama yorulmasını istemesem de annem bana geldiği zaman o işleri de yapıyor" ifadesini kullanıyor.

Altay, Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı 'Naim' filminden çok etkilendiğini belirterek, "O gerçekten çok başka bir insanmış. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcularından. Naim Süleymanoğlu'ndan etkilenmemek mümkün değil. Hayatını anlatan filmi izlerken kendimi tutamadım, ağladım" dedi.

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