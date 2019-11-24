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  3. Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in dönüş süresi belli oldu

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in dönüş süresi belli oldu

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in dönüş süresi belli oldu

Fenerbahçe'de kritik Malatya deplasmanı öncesinde sakatlanan Mevlüt Erdinç sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Süper Lig'in 12'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda zorlu BTC Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde takımdaki eksikler teknik heyeti düşündürürken Mevlüt Erdinç'ten gelen kötü haber adeta şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.

Sol bacak alt arka adalesinde yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç'in en az 2 hafta takımdan ayrı kalacak.

Mevlüt Erdinç bu sezon ligde Fenerbahçe formasını 4 kez giyerken toplamda 35 dakika sahada kaldı ve gol atamadı.


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