Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ve Moses, Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Victor Moses ile Mevlüt Erdinç, Gençlerbirliği maçında forma giyememişti. İkilinin yapılan son kontrollerinde tam olarak iyileşmedikleri belirlendi.

Sağlık ekibi, Mevlüt ve Moses'ın zorlu Sivas deplasmanında oynamalarının büyük risk oluşturacağı raporunu verdi.

Bu nedenle Ersun Yanal'ın, iki öğrencisini Sivas kafilesine dahil etmeyeceği öğrenildi. Her iki oyuncu, önümüzdeki hafta sonunda İstanbul'da kalıp tedavilerine ve bireysel çalışmalarına devam edecek.