Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi için bu kez Ali Koç bizzat devrede

Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor.



Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon yıldız futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

"NELER OLACAĞINI BİLEMİYORUM" DEMİŞTİ

Daha önce transferi hakkında konuşan Mesut, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞMEYE BASILDI

Fenerbahçeliler için bir hayal haline gelen Mesut Özil transferi, 2020-2021 sezonunda gerçeğe dönüşebilir! Uzun yıllardır Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi için düğmeye basıldı.

Başkan Ali Koç'un bizzat ve yakın çevresi aracılığıyla Mesut Özil'i yakın markaja aldığı öğrenildi. Geçmişte "Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giyeceğim" diyen Mesut'a ilk çağrı yapıldı.

EŞİ DE 'TÜRKİYE' DİYOR

31 yaşına giren dünyaca ünlü yıldızın kapısını "Şimdi tam zamanı" diyerek çalan Fenerbahçe yönetimi, mevcut ekonomik ortamda Mesut'a sunabileceği maksimum teklifi iletti.

Corona virüsü salgını nedeniyle evinde karısı ve kızıyla birlikte vakit geçiren Mesut'un, pandemi sonrası oluşacak duruma göre Fenerbahçe'ye dönüş yapacağı belirtildi. Eşi Amine Gülşe Özil de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

(Fotomaç)