  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 09:48
  • |
  • 21 Nisan 2020 Salı 09:48

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi için bu kez Ali Koç bizzat devrede

Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi için bu kez Ali Koç bizzat devrede

Paylaş

Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor.

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon yıldız futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

"NELER OLACAĞINI BİLEMİYORUM" DEMİŞTİ

Daha önce transferi hakkında konuşan Mesut, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞMEYE BASILDI

Fenerbahçeliler için bir hayal haline gelen Mesut Özil transferi, 2020-2021 sezonunda gerçeğe dönüşebilir! Uzun yıllardır Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi için düğmeye basıldı.

Başkan Ali Koç'un bizzat ve yakın çevresi aracılığıyla Mesut Özil'i yakın markaja aldığı öğrenildi. Geçmişte "Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giyeceğim" diyen Mesut'a ilk çağrı yapıldı.

EŞİ DE 'TÜRKİYE' DİYOR

31 yaşına giren dünyaca ünlü yıldızın kapısını "Şimdi tam zamanı" diyerek çalan Fenerbahçe yönetimi, mevcut ekonomik ortamda Mesut'a sunabileceği maksimum teklifi iletti.

Corona virüsü salgını nedeniyle evinde karısı ve kızıyla birlikte vakit geçiren Mesut'un, pandemi sonrası oluşacak duruma göre Fenerbahçe'ye dönüş yapacağı belirtildi. Eşi Amine Gülşe Özil de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Mesut Özil maaş indirimi teklifini önce kabul etti, sonra kararından vazgeçti

title

Abdurrahim Albayrak dolandırıcıların kurbanı oldu! Tam 140 bin TL

title

Büyük gün geldi! Avrupa futbolunun kaderi çizilecek

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Bjelica Kanarya'ya yakın
Bjelica Kanarya'ya yakın

Bjelica Kanarya'ya yakın

Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.

AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım
AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım

AKŞAM Özel Röportaj: Bugün olsa yine ayağımı kırardım

Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”

Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!
Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!

Belhanda'dan yönetimi şok eden cevap!

Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.

Dolandırıcıların kurbanı oldu! Kaptırdığı rakamı açıkladı
Dolandırıcıların kurbanı oldu! Kaptırdığı rakamı açıkladı

Dolandırıcıların kurbanı oldu! Kaptırdığı rakamı açıkladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.

Fatih Terim kolları sıvadı! Futbolcularla görüşme
Fatih Terim kolları sıvadı! Futbolcularla görüşme

Fatih Terim kolları sıvadı! Futbolcularla görüşme

Aslan'ın hocası Terim, liglerin Haziran ortasında başlama ihtimali konuşulmaya başlayınca, harekete geçti. Ekibiyle yeni bir çalışma programı hazırlayan Fatih hoca, tüm futbolcularını tek tek aradı.

Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif
Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif

Ali Koç bu kez işi bitiriyor! İşte o görüşme ve yapılan teklif

Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.

Fenerbahçe'de Mircea Lucescu formülü belli oldu
Fenerbahçe'de Mircea Lucescu formülü belli oldu

Fenerbahçe'de Mircea Lucescu formülü belli oldu

Yönetim, EURO 2020 vizesi alan Milli Takım'ın mimarı olan Mircea Lucescu'yu yeniden gündemine aldı. Hedef, Rumen teknik adamla birlikte Erol Bulut ya da Hüseyin Eroğlu gibi genç bir hocayı buluşturmak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.