Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş formayı kapıyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, koronavirüse yakalanan Enner Valencia'nın yerine Gençlerbirliği deplasmanında Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev verecek.

Enner Valencia'nın corona virüsüne yakalanmasının ardından gözler Mert Hakan Yandaş'a çevrildi.

Karagümrük ile önceki gün oynanan hazırlık maçında da teknik heyetten tam puan alan genç futbolcunun Gençlerbirliği ile oynanacak 9. hafta maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MİLLİ ARADA KENDİNİ TOPARLADI

Mert Hakan, iyileştikten sonra bir türlü form tutamadı, ligde 6 maçta sadece 92 dakika süre alabildi. Yıldız futbolcu, dünkü karşılaşmada Fenerbahçe'deki en iyi oyununu oynadı. Mert Hakan, ilk golde müthiş pasıyla atağın hazırlayıcısı olurken, ikinci golde ise asisti yaptı. Başarılı oyuncu, sahada kaldığı 70 dakika boyunca attığı etkili paslarla Karagümrük savunmasına zor anlar yaşatıp, arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı. Mert Hakan Yandaş da performansıyla, "Ligde 11 için hazırım" mesajı veren isimler arasına katıldı.