Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın suskunluğu devam ediyor

Fenerbahçe'nin bu sezon gol yollarında en güvendiği isimlerin başında Mbwana Samatta geliyordu.
Tanzanyalı oyuncu Sarı-Lacivertli formayla ilk 11'deki ilk lig maçına 2-1 kazanılan Karagümrük karşılaşmasında çıkmış ve galibiyeti getiren gollere imzasını atmıştı.
Sonrasında ise Samatta, adeta sessizliğe büründü. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla ilk 11'de oynattığı ve tam destek verdiği tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçıyla birlikte ligdeki gol orucunu üst üste 4. mücadelesinde de sonlandıramadı.
Konya önünde rakip kaleye çektiği 2 şutun 1'inde kaleyi bulan ve 59'da Sehic'e takılan Samatta, 69'da da yerini Ferdi'ye bıraktı.
Galatasaray, Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. FIFA'lık olmak istemeyen Cimbom, başarılı futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.
Sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligde bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, tarihi bir fırsatı kaçırdı. Öte yandan Bulut, Ersun Yanal'ın ilk 8 haftalık performansının da gerisinde kaldı.
Beşiktaş'ın 2 sezon önce İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic 'yokları' oynuyor.
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, ligde 4 maçtır gol atamıyor.
Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına çıkacak. Aslan'da Falcao yok. Saracchi ve Marcao'nun sakatlıkları da tam düzelmedi.
Aytemiz Alanyaspor, dün evinde ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 17 çıkarırken, Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olmasıyla birlikte, bir maç eksiği olmasına rağmen averaj farkıyla milli araya lider girdi. Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetin ardından ligin tek namağlup takımı da Alanyaspor oldu.