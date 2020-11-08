Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın suskunluğu devam ediyor

Sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligde bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, tarihi bir fırsatı kaçırdı. Öte yandan Bulut, Ersun Yanal'ın ilk 8 haftalık performansının da gerisinde kaldı.

Beşiktaş'ın 2 sezon önce İtalya Serie A ekibi Torino'dan kiraladığı, geçen sezon başında da zorunlu olarak bonservisini aldığı Adem Ljajic 'yokları' oynuyor.

Galatasaray, bugün Sivasspor deplasmanına çıkacak. Aslan'da Falcao yok. Saracchi ve Marcao'nun sakatlıkları da tam düzelmedi.

Alanyaspor liderliği geri aldı

Aytemiz Alanyaspor, dün evinde ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 17 çıkarırken, Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olmasıyla birlikte, bir maç eksiği olmasına rağmen averaj farkıyla milli araya lider girdi. Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetin ardından ligin tek namağlup takımı da Alanyaspor oldu.