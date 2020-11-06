Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Konyaspor maçında gol orucunu bozmak istiyor

Fatih Karagümrük maçında 2 gol atan Fenerbahçe'nin yıldız forveti Mbwana Samatta, ardından oynanan Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarını boş geçmişti. Tanzanyalı yıldız, Konyaspor maçında gol orucunu bozmakta kararlı.

Tanzanyalı yıldız, Sarı-Lacivertli forma ile 11'de çıktığı ilk maçta Karagümrük filelerini iki kez sarstı.



Samatta çok iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında Göztepe, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarını boş geçti.

27 yaşındaki forvet gol orucunu Konya maçında sonlandırmaya kararlı. Ekstra idmanlarla bu karşılaşmaya hazırlanan Samatta, ağları havalandırarak takımının alacağı galibiyette pay sahibi olmak istiyor.