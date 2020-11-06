Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Konyaspor maçında gol orucunu bozmak istiyor

Tanzanyalı yıldız, Sarı-Lacivertli forma ile 11'de çıktığı ilk maçta Karagümrük filelerini iki kez sarstı.
Samatta çok iyi bir başlangıç yapsa da sonrasında Göztepe, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarını boş geçti.
27 yaşındaki forvet gol orucunu Konya maçında sonlandırmaya kararlı. Ekstra idmanlarla bu karşılaşmaya hazırlanan Samatta, ağları havalandırarak takımının alacağı galibiyette pay sahibi olmak istiyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konya maçında Tisserand'ın yanında oynatacağı oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'nın transferine onay verdi.
UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Lille deplasmanda Milan'ı 3-0'la geçti. Dev maçta Fransız ekibinin golleri 22, 55 ve 58. dakikalarda milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.
Sakatlığını atlatan ve Antalyaspor maçında göz dolduran Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de ilk 11'e monte edilmesiyle birlikte Enner Valencia yedek kulübesine hapsolacak. Mame Thiam için ise forma hayal gibi görünüyor.
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Alanyaspor maçı öncesinde takıma moral aşıladı.
Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag deplasmanından sonra Milan deplasmanında da hat-trick yaptı gol sayısını 6'ya çıkararak Kupa 2'de gol krallığı listesinde ilk sırada yer aldı.