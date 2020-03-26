Fenerbahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs teşhisi

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin, yapılan testler neticesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre Alman yıldız, koronavirüs bulgularına rastlanılmasının ardından tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.
ALMAN BASININA KONUŞMUŞTU
Yıldız futbolcu, koronavirüs salgını ile Alman basınına "koronavirüs hakkında her zaman olumlu düşünmelisin. Biz de bu salgını aşacağız. Panzehirin henüz bulunamaması aptalca. Ancak şimdi evde kalırsak ve yetkililerin uyarılarına dikkat edersek bunu daha hızlı atlatırız." şeklinde konuşmuştu.
Fenerbahçe'nin, 1 oyuncu ve 1 sağlık çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Koronavirüs testi 'pozitif' çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim destek veren herkese teşekkür etti ve iyi olduğunu belirtti.
Mohamed Sissoko, transfer sezonunda Sadio Mane'nin Santiago Bernabeu'nun yolunu tutacağını ima etti.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal Twitter hesabından #EvdeKal çağrısına katıldı.
İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.
Futbolcu menajeri Haluk Canatar, menajerliklerini yaptığı Vedat Muriqi ile Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu.